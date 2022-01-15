Донецький клуб остаточно завершив перший зимовий трансфер. Новачком став вже колишній вінгер Аякса Давід Нерес.

24-річний бразилець офіційно перебрався з Аякса в Шахтар, повідомляє прес-служба "гірників". Сторони вже поставили підписи під контрактом, який розрахований до 31 грудня 2026 року.

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"Божі сини" отримають за Нереса 12 мільйонів євро, але ця сума може збільшитись до 16 з урахуванням різних бонусів. А от Transfermarkt править за гравця 20 млн євро. Напередодні Давід успішно пройшов медогляд в Києві.

Нагадаємо, бразилець перебрався в Аякс на початку 2017-го, за амстердамців провів 180 матчів і забив 47 м'ячів. Разом з командою двічі виграв золотий дубль у Нідерландах та грав у півфіналі ЛЧ 2018/19.

Поточного сезону Давід Нерес втратив стабільну ігрову практику: 22 рази з'являвся на полі (сумарно відіграв 785 хвилин) та встиг відзначитись чотирма голами та двома асистами.

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