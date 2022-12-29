Донецький Шахтар продовжує скуповувати активи Аякса, які дещо зупинилися у розвитку. Давід Нерес кілька років тому розривав Лігу чемпіонів, але останнім часом відверто програє конкуренцію на всіх позиціях, де міг би зіграти.

Роберто Де Дзербі знову і знову виборює під свій проект вражаючий трансферний бюджет. Шахтар готовий викласти чималу суму за Нереса вже взимку. Ім'я дуже гучне, але переважно за минулими досягненнями. Так, в ЛЧ 2018/19, коли Аякс був неймовірно близький до фіналу, тоді ще 22-річний бразилець забивав на стадії плей-офф ключові голи Реалу та Ювентусу, вибиваючи титуловані клуби з головного єврокубка. Тоді здавалося, що Давід перейде кудись у топ-чемпіонат за десятки мільйонів євро. Однак схоже на те, що Аяксу буде важкувато відбити навіть витрачені на універсального вінгера 22 млн євро.

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Тінейджер зі Сан-Паулу завдяки своїм виступам, що збільшили вартість угоди на добрий десяток мільйонів, став рекордним трансфером амстердамського клубу за всю історію. Мінімально перебити Нереса вдалося згодом лише Алле, найкращому бомбардирові нинішньої Ліги чемпіонів. Після тих подвигів на вирішальних стадіях ЛЧ Давіда куди тільки не сватали. ПСЖ, Манечестер Юнайтед, Ліверпуль, Арсенал, Мілан. Потім інтерес топ-клубів спав, але тут прокинувся Китай з його найбагатшим клубом. "Гроші мають властивість випаровуватися", – пригадують фанати Аякса, адже Нерес відмовився переходити туди за 50 мільйонів євро.

"Він досі молодий гравець, якому є куди рости. А ще ідеально заповнив би прогалину після продажу Антоні", – частина вболівальників категорично проти подібних трансферів узимку, та й ще й занижена ціна їх насторожує. Тут, втім, думки розділилися. Один з найпопулярніших коментарів на нідерландських форумах: "Я думаю, що якщо Аякс зможе збільшити суму приблизно до 20 мільйонів, то це більш ніж відмінна угода для команди з Амстердама. Особливо враховуючи дуже погані виступи, а також обмежену ігрову практику через травми".

Щодо гри нинішнього Нереса в Нідерландах вистачає скепсису. Давід найчастіше грав за Аякс на позиції правого вінгера. Там над ним домінує Антоні, представник нового покоління збірної Бразилії. Довіряв Тен Хаг і місця лівого вінгера та десятки, але там ветерани Бергхейс і Тадіч теж не залишають жодних шансів конкурентам. Свій пік з голами Юве і Мадриду він пережив на лівому краю атаки. Є підозра, що саме ця універсальність найбільше приваблює Де Дзербі та Срну. Як і досить влучний досвід співпраці з амстердамцями.

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Neres was at his best for Ajax in 2018/19. Even if you watched him just in the Champions League, he was great. He scored important goals in ties against Real Madrid and Juventus and proved to be a successful example of Ajax’s new South American policy. pic.twitter.com/oM9EV4EtGz — Karan Tejwani (@karan_tejwani26) December 29, 2021

Донецький клуб затягнув зі зміною поколінь. А коли вирішили різати по живому, молоду команду кинули на відкриту воду в ЛЧ, і вона фактично потонула. Можна ще програти Реалу 0:5, навіть вдома. Трапляється. Але взяти 1 бал у двох протистояннях з Шерифом – неприпустимо. Причому програли в Молдові ще тоді, коли Траоре не травмувався. Та загалом трансфер цього нападника з Аякса вже якоюсь мірою окупився. Дубль у ворота Динамо дав Де Дзербі змогу нарешті почати вільно дихати, ба навіть закидати киян шапками. Такі перемоги захищають тренерів у скрутні часи.

Зараз Шахтар готує трансфер чергового легіонера Аякса з іменем. Це знову сума, просто казкова для УПЛ останніх років. Ні Динамо, ні будь-хто інший таких коштів давно не витрачає. Хтось почне іронізувати, навіщо просто для перемоги в українській Прем'єр-лізі смітити грошима аж настільки. Так, "гірники" вилетіли з єврокубків, але працюють на перспективу. Це тільки здається, що новий сезон ЛЧ далеко. Насправді цей час мине дуже швидко, а для проходу всіх цих умовних бенфік та марселів у кваліфікації потрібно бути готовим не лише морально.

David Neres: Has won possession in the attacking third more times (21) than any other player in the Champions League this season



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Трансфер Нереса – не про чекання. Людина готова тут і зараз доводити. Приходить з футболу тотального домінування. Це не тільки топовий дриблер, а й людина, яка може легко освоїтися в системі італійського тренера. Ніхто в ЛЧ 2018/19 не відбирав м'ячі поблизу чужих воріт частіше за Давіда. Де Дзербі проповідує схожі принципи гри, хоча робимо поправочку на те, що Ередивізі відкритіша ліга, ніж УПЛ. Утім, такі угоди все одно оформлюють не для чемпіонату України. Одним махом Нерес здатен замінити і Марлоса, і Дентінью, і Патріка. Додати глибини складу. Створити місце під продажі (варіант Тете чи навіть Мудрика) або безкоштовне прощання з футболістами, в яких величенька зарплатня (Коноплянка).

Тут ще й вражаючий досвід. Забивав за головну збірну Бразилії. Відіграв фінал Ліги Європи, півфінал ЛЧ за плечима. Питання, наскільки він буде продуктивним у нових умовах. Якщо не захотів їхати у Китай, має мотивацію та амбіції повернутися на найвищий рівень. Можливо, просто необхідно віднайти психологічний баланс, згадати, що таке довіра тренера. Лідер УПЛ підписує гравця, який погано лежить? Дехто в Нідерландах, справді, відкорковує шампанське, співаючи нові оди на честь "магії Марка Овермарса, який добряче потрусить грошове дерево Шахтаря".

Але для донеччан це теж на папері успіх. Якби не криза футболіста, останній пік якого бачили у сезоні 2018/19, його б нізащо не заманили сюди. Потенціал там усе ще колосальний, як мінімум для наших широт і рівня кваліфікації Ліги чемпіонів. Інтереси Нереса представляють агенти, які працюють також з Додо, Педрінью і Марлоном. Особливої адаптації не потрібно – навколо одні земляки. Зарплатою не обділять. Погода в Амстердамі не особливо тепліша, ніж в Україні. Для самого вінгера це серйозний шанс, адже в Аяксі його історія вже не буде казковою.

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