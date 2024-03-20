"Тимощук судиться з УАФ? Та ви що! У нього просто немає мізків, раз ніяк не заспокоїться.

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Колись він заслужив ці нагороди, але він зрадив країну. Тимощуку треба нагадати, що він із Волині, і сказати, скільки людей у цьому регіоні воює і гине від російської агресії.

Навіть якщо він виграє суд, то в Україну не повернеться, його не пустять, хіба що під іншим прізвищем якось. Тимощук сам винен. Багато хлопців повернулися з Росії, а він ще судитися почав. Треба було думати не про гроші, а про свій престиж і сім'ю. Він кинув своїх дітей, не платить аліменти. Це показує, яка Тимощук нехороша людина. Не такий він уже й великий футболіст, щоб про нього говорити.

Чи зможе Тимощук змити свою ганьбу кров'ю, вступивши до ЗСУ? Ніхто Тимощука не пустить на фронт. Йому не можна буде вірити. Можливо, його вже завербували російські спецслужби. Але Тимощук цього і не зробить. Він собі сидить спокійно на Росії і заробляє гроші. Однак я впевнений, що совість з часом його замучить", – сказав Сабо у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, Тимощук подав позов до Спортивного арбітражного суду (CAS) проти УАФ, яка раніше довічно заборонила йому здійснювати будь-яку футбольну діяльність, позбавила усіх титулів, рекомендувала Центру ліцензування позбавити його тренерської ліцензії Pro-UEFA тощо. Усі апеляції в українські інстанції зрадник програв. Розгляд справи у міжнародному суді заплановано на 22 квітня.

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