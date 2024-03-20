“Тимощук судится с УАФ? Да вы что! У него просто нет мозгов, раз никак не успокоится.

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Когда-то он заслужил эти награды, но он предал страну. Тимощуку надо напомнить, что он с Волыни, и сказать, сколько людей в этом регионе воюет и погибает от российской агрессии.

Даже если он выиграет суд, то в Украину не вернется, его не пустят, разве что под другой фамилией как-то. Тимощук сам виноват. Многие ребята вернулись из России, а он еще судиться начал. Надо было думать не о деньгах, а о своем престиже и семье. Он бросил своих детей, не платит алименты. Это показывает, какой Тимощук нехороший человек. Не такой он уже и великий футболист, чтобы о нем говорить.

Сможет ли Тимощук смыть свой позор кровью, вступив в ВСУ? Никто Тимощука не пустит на фронт. Ему нельзя будет верить. Возможно, его уже завербовали российские спецслужбы. Но Тимощук этого и не сделает. Он себе сидит спокойно на России и зарабатывает деньги. Однако я уверен, что совесть со временем его замучает", – сказал Сабо в комментарии Sport-Express.

Напомним, Тимощук подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) против УАФ, которая ранее пожизненно запретила ему осуществлять любую футбольную деятельность, лишила всех титулов, рекомендовала Центру лицензирования лишить его тренерской лицензии Pro-UEFA и т. п. Все апелляции в украинские инстанции предатель проиграл. Рассмотрение дела в международном суде запланировано на 22 апреля.

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