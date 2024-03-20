Екс-партнер Анатолія Тимощука по збірній України Олександр Алієв прокоментував чутки про судовий позов тренера Зеніта до УАФ.

– Чому Тимощук ніяк не заспокоїться, яку ціль він переслідує у Лозанні?

– Який нахрін Тимощук?! Нах*я він мені потрібен? Ніколи в житті не телефонуйте мені щодо цього дурня.

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Він мені не цікавий. Є УАФ, Шевченко, який з ним фотки виставляв, у них і питайте.

– Під час війни у багатьох країнах зрадників засуджували до страти. Тимощук заслуговує на таке покарання?

– Я тільки за. Нехай його засудять до смертної кари. Він на це заслужив, – сказав Алієв у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, 22 квітня Спортивний арбітражний суд (CAS) розглядатиме справу Тимощука проти УАФ, яка раніше довічно заборонила Тимощуку здійснювати будь-яку футбольну діяльність, позбавила усіх титулів, рекомендувала Центру ліцензування позбавити його тренерської ліцензії Pro-UEFA. Усі апеляції в українські інстанції зрадник програв. Тепер він сподівається відновити регалії з допомогою міжнародного суду.

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