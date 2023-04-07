"Футбол 24" розповідає історію про Анатолія Тимощука – колишнього символа українського футболу, який став найбільшим зрадником.

Два тижні тому українські парламентарі схвалили санкції проти спортсменів у Росії, які підтримали агресію проти України. Серед тих, хто потрапив під обмеження, – рекордсмен за кількістю матчів за збірну України з футболу Анатолій Тимощук.

Нагадаємо, до цього УАФ позбавила екс-гравця Шахтаря тренерської ліцензії, згодом Тимощук спробував оскаржити рішення. Детальніше про історію зрадника Толіка дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".