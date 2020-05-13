Тимчик знайшов достойну кандидатуру на посаду спортивного директора Динамо

Захисник Динамо Олександр Тимчик, який на правах оренди виступає за луганську Зорю, висловився щодо колишнього очільника луганського клубу Сергія Рафаїлова.

"Я до останнього не вірив, що Рафаїлов покине Зорю. Людина працювала у клубі більше десяти років. Коли з'явились чутки про його відхід – мені не вірилось, та коли це сталось – я був шокований. Не нам вирішувати, напевно, у них були якісь конфлікти з президентом.

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Тим, що Рафаїлов робив у Зорі, він гідний стати спортивним директором Динамо. Сергій Васильович ніколи не дасть клуб в образу. Що б не трапилося у клубі, як би ми не грали, він ніколи нічого поганого про Зорю не сказав. Він до останнього відстоював свою думку, що Зоря може, що Зоря має грати, що Зоря в порядку, одним словом. Я думаю, Рафаїлов гідний посади в Динамо", – сказав Тимчик у коментарі виданню Football.ua.

Нагадаємо, генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов покинув луганський клуб 26 березня 2020 року.

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