toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ВАЛЕРИЙ ЛОБАНОВСКИЙ КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ГЕРМАНИЯ

Тымчик нашел достойную кандидатуру на должность спортивного директора Динамо

22:22 31 Читати українською
Тымчик нашел достойную кандидатуру на должность спортивного директора Динамо
Александр Тымчик (справа) / Фото из открытых источников

Защитник Динамо Александр Тымчик, который на правах аренды выступает за луганскую Зарю, высказался о бывшем руководителе луганского клуба Сергее Рафаилове.

"Я до последнего не верил, что Рафаилов покинет Зарю. Человек работал в клубе более десяти лет. Когда появились слухи о его уходе – мне не верилось, но когда это произошло – я был шокирован. Не нам решать, наверное, у них были какие-то конфликты с президентом.

Тымчик назвал топ-5 воспитанников Динамо за последние годы

Тем, что Рафаилов делал в Заре, он достоин стать спортивным директором Динамо. Сергей Васильевич никогда не даст клуб в обиду. Что бы ни случилось в клубе, как бы мы не играли, он никогда ничего плохого о Заре не сказал. Он до последнего отстаивал свое мнение, что Заря может, что Заря должна играть, что Заря в порядке, одним словом. Я думаю, Рафаилов достоин должности в Динамо", – сказал Тымчик в комментарии изданию Football.ua.

Напомним, генеральный директор Зари Сергей Рафаилов покинул луганский клуб 26 марта 2020 года.

Александрия – самая "сухая" команда УПЛ, равенство Динамо и Шахтера, матчи Барселоны гарантируют голы на 97%

blog_ava
"Здоров'я мого батька підірвала критика з московських кабінетів". Валерій Лобановський, яким ми його не бачили
14:20
1367
Теги
Сергей Рафаилов Александр Тымчик Александр Тымчик Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
0
мин
Вильярреал
23:55
Реал Сосьедад
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук