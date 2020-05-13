Тымчик нашел достойную кандидатуру на должность спортивного директора Динамо

Защитник Динамо Александр Тымчик, который на правах аренды выступает за луганскую Зарю, высказался о бывшем руководителе луганского клуба Сергее Рафаилове.

"Я до последнего не верил, что Рафаилов покинет Зарю. Человек работал в клубе более десяти лет. Когда появились слухи о его уходе – мне не верилось, но когда это произошло – я был шокирован. Не нам решать, наверное, у них были какие-то конфликты с президентом.

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Тем, что Рафаилов делал в Заре, он достоин стать спортивным директором Динамо. Сергей Васильевич никогда не даст клуб в обиду. Что бы ни случилось в клубе, как бы мы не играли, он никогда ничего плохого о Заре не сказал. Он до последнего отстаивал свое мнение, что Заря может, что Заря должна играть, что Заря в порядке, одним словом. Я думаю, Рафаилов достоин должности в Динамо", – сказал Тымчик в комментарии изданию Football.ua.

Напомним, генеральный директор Зари Сергей Рафаилов покинул луганский клуб 26 марта 2020 года.

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