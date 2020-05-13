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Тимчик назвав топ-5 вихованців Динамо за останні роки

16:50 415 Читать на русском
Тимчик назвав топ-5 вихованців Динамо за останні роки
Олександр Тимчик / Фото з відкритих джерел

Захисник Зорі Олександр Тимчик, права на якого належать Динамо, зізнався, кого з "біло-синіх" вважає найперспективнішими вихованцями академії киян.

"В останні роки з академії Динамо вийшло багато класних футболістів, які зараз на слуху. Наприклад, Вітя Циганков, Вова Шепелєв, Коля Шапаренко, Бодя Михайліченко, Віталій Миколенко.

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Але, якщо чесно, багато гідних футболістів вийшло з академії. Той же Попов хороший, Цітаішвілі. Багато таких, не хочу образити нікого з тих, кого не згадав. Мені здається, академія Динамо – одна з найкращих в Європі", – сказав Тимчик у коментарі виданню Football.ua.

Нагадаємо, Тимчик належить Динамо, однак грає в Зорі на правах оренди. Угода з луганським клубом розрахована до 30 червня 2020 року. У поточному сезоні 23-річний захисник провів за "мужиків" 28 поєдинків, в яких віддав дві результативні передачі.

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Теги
Динамо Динамо Олександр Тимчик Олександр Тимчик Віталій Миколенко Віталій Миколенко Володимир Шепелєв Володимир Шепелєв Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі Денис Попов Денис Попов Микола Шапаренко Микола Шапаренко Зоря Зоря Богдан Михайліченко Богдан Михайліченко Віктор Циганков Віктор Циганков
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