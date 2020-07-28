Тимчик має намір закріпитись в складі Динамо

"Після сезону позитивні емоції. Раді, що зайняли те місце, яке хотіли. Ми на початку сезону говорили, що хочемо стати призерами. І нам це вдалося. Вважаю, що ми заслужено посіли третє місце. Звичайно, хотілося потрапити в Лігу чемпіонів. Але сталося так, як сталося. Ми задоволені і третім місцем.

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У мене закінчилася оренда з Зорею. Гравці і тренерський штаб мене підтримали. Сказали, що у нас все вийде, щоб ми поверталися. Побажали успіхів. У Динамо завжди висока конкуренція, оскільки це великий клуб. Там завжди максимальні завдання. Це дуже корисна конкуренція. Тому хочу закріпитися в складі, грати та ставити перед собою найвищі завдання", – цитує Тимчика Meta Ratings.

23-річний захисник провів минулий сезон у складі Зорі, взявши участь у 30-ти матчах. Результативними діями не відзначався. Олександр Тимчик належить київському Динамо і в наступному сезоні виступатиме за киян.

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