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Тимчик має намір закріпитись в складі Динамо

20:26 - Читать на русском
Тимчик має намір закріпитись в складі Динамо
Олександр Тимчик / Денис Руденко, FootBoom

Екс-захисник Зорі Олександр Тимчик прокоментував своє повернення в київське Динамо та оцінив сезон у складі луганців.

"Після сезону позитивні емоції. Раді, що зайняли те місце, яке хотіли. Ми на початку сезону говорили, що хочемо стати призерами. І нам це вдалося. Вважаю, що ми заслужено посіли третє місце. Звичайно, хотілося потрапити в Лігу чемпіонів. Але сталося так, як сталося. Ми задоволені і третім місцем.

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У мене закінчилася оренда з Зорею. Гравці і тренерський штаб мене підтримали. Сказали, що у нас все вийде, щоб ми поверталися. Побажали успіхів. У Динамо завжди висока конкуренція, оскільки це великий клуб. Там завжди максимальні завдання. Це дуже корисна конкуренція. Тому хочу закріпитися в складі, грати та ставити перед собою найвищі завдання", – цитує Тимчика Meta Ratings.

23-річний захисник провів минулий сезон у складі Зорі, взявши участь у 30-ти матчах. Результативними діями не відзначався. Олександр Тимчик належить київському Динамо і в наступному сезоні виступатиме за киян.

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Теги
Динамо Динамо Олександр Олександр Тимчик Зоря Зоря
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