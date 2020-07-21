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Динамо офіційно повідомило про повернення Лєднєва і Тимчика – обоє готуватимуться до наступного сезону з "біло-синіми"

17:50 - Читать на русском
Динамо офіційно повідомило про повернення Лєднєва і Тимчика – обоє готуватимуться до наступного сезону з "біло-синіми"
Богдан Лєднєв / Сайт Зорі

Захисник Олександр Тимчик та хавбек Богдан Лєднєв очікувано повернулися в Динамо.

Київський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про завершення орендних договорів обох гравців із Зорею.

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Тимчик та Лєднєв повернуться до розташування Динамо та разом з першою командою розпочнуть підготовку до нового сезону, яка стартує 30 липня. Інформація щодо інших гравців киян, які грали в оренді, буде опублікована пізніше.

Тимчик виступав у складі Зорі з лютого 2018 року. У сезоні 2019/20 захисник провів за луганців 30 матчів у чемпіонаті України, один у Кубку та 6 у Лізі Європи. Лєднєв приєднався до Зорі на півроку пізніше. У минулому сезоні Богдан зіграв 27 матчів в УПЛ, забив 11 м’ячів і став найкращим бомбардиром команди Скрипника.

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