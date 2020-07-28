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Тымчик намерен закрепиться в составе Динамо

20:26 - Читати українською
Тымчик намерен закрепиться в составе Динамо
Александр Тымчик / Денис Руденко, FootBoom

Экс-защитник Зари Александр Тымчик прокомментировал свое возвращение в киевское Динамо и оценил сезон в составе луганчан.

"После сезона положительные эмоции. Рады, что заняли место, которое хотели. Мы в начале сезона говорили, что хотим стать призерами. И у нас это получилось. Считаю, что мы заслуженно заняли третье место и хорошо провели этот сезон. Конечно, хотелось попасть в Лигу чемпионов. Но случилось так, как случилось. Мы довольны и третьим местом.

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У меня закончилась аренда в Заре. Игроки и тренерский штаб Зари меня поддержали. Сказали, что у нас все получится, чтобы мы возвращались. Пожелали удачи. В Динамо всегда должна быть высокая конкуренция, поскольку это великий клуб. Там всегда максимальные задачи. Это очень полезная конкуренция. Поэтому хочу закрепиться в составе, играть, ставить перед собой самые высокие задачи", – цитирует Тымчика Meta Ratings.

23-летний защитник провел прошлый сезон в составе Зари, приняв участие в 30-ти матчах. Результативными действиями не отличался. Александр Тымчик принадлежит киевскому Динамо и в следующем сезоне будет выступать за киевлян.

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