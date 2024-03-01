Захисник Лівого берега Тарас Пінчук, який служить у ЗСУ, розповів про проблеми зі здоров’ям.

"Коли є можливість, то звісно намагаюся дивитися футбол, хоча б результат, хто як зіграв, та огляди матчів. Особливо, АПЛ та Лігу чемпіонів. Треба перемикатися, адже одне й те саме – важко, на психіку давить. Тому намагаємось відволікатися за допомогою футболу.

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Я, напевно, вже не зможу грати у футбол – у мене з ногою проблеми. Мабуть, тільки на приставці буду грати, а так вже не вийде пограти. У мене була футбольна травма, але тут вона погіршилася.

Точно немає таких мрій, що куплю собі будинок, машину. Класична мрія – виграти війну і переодягнути форму. Це найосновніше. І повернутися до людей, які тебе чекають", – сказав Пінчук виданню Tribuna.com.

Пінчук – вихованець київського Динамо. Виступав за юнацькі збірні України різних вікових категорій. На професійному рівні грав за Динамо-2, Зірку, Геліос, Оболонь-Бровар, Суми, Верес та Лівий Берег.

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