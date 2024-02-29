Перший гол УПЛ у новому році забив хавбек Кривбасу Хрвоє Іліч. Хорват реалізував пенальті у ворота ЛНЗ і запустив розгромну перемогу своєї команди. У неділю в криворіжців новий іспит – Шахтар.

Про майбутній поєдинок, гасло Кривбасу та чемпіонські амбіції Іліч розповів у інтерв'ю Футбол 24.

– Вважаю перемогу над ЛНЗ цілком заслуженою, – каже Хрвоє. – Ми були кращими протягом усієї гри і у підсумку заслужено відсвяткували перемогу з хорошим рахунком. Команда добре попрацювала на полі, ми були одним цілим, єдиним колективом. У цьому запорука успіху.

– Давайте пригадаємо реалізований вами одинадцятиметровий. Все виглядало доволі спокійно і впевнено. Це ваш другий забитий пенальті в УПЛ, ще два було на зборах.

– Звісно, я пробивав на техніку. Був впевнений, що заб'ю. Щасливий, що відзначився та допоміг нашій команді відсвяткувати першу офіційну перемогу у 2024 році.

– Здається, після забитого м'яча ви продемонстрували у камеру букву L. Що це означає?

– Так, я показав літеру L. Таким чином, гол я присвятив своїй дівчині.

– Кривбас у поточному сезоні може ввійти в історію і вперше виграти золоті нагороди. Смак потенційного чемпіонства відчувається у колективі?

– Попереду ще багато матчів, треба послідовно до цього підходити. Давайте не будемо поспішати. Ми рухаємось від матчу до матчу. Подивимось у таблицю вже після 30 туру. Наші головні суперники? У Прем'єр-лізі є чимало топових клубів, але перш за все я б виділив Шахтар і Динамо. Це гранди українського футболу вже багато років. Але є й інші сильні клуби, які добре проявляють себе у цьому сезоні.

– Коли влітку минулого року ви підписували контракт з Кривбасом, то могли уявити, що команда боротиметься за чемпіонство?

– Чесно кажучи, я не очікував цього. Але наразі Кривбас набрав класну форму. Юрій Вернидуб згуртував команду. Усі хлопці б'ються один за одного. Варто відзначити керівництво нашого клубу, яке створює усі умови для нашого прогресу. Також велика подяка воїнам ЗСУ, серед яких чимало представників фанатського руху Кривбасу. Завдяки військовим люди в Україні можуть займатись своїми справами: жити, грати у футбол та вболівати за улюблені команди.

– У Кривбасі вашим близьким другом був Ріфет Капіч. Після його переїзду у Лехію не почуваєтеся самотньо?

– Насправді важко бути наодинці, але я до цього звик. Взагалі не хочу нікого виокремлювати, усі хлопці хороші. У нас команда дуже дружня. Наше гасло "КРИВБАС ЦЕ МИ" – не просто слова. У Кривому Розі дійсно велика червоно-біла родина.

– Переїзд в Україну та ще й впритул до місця ведення бойових дій вам не здавався ризикованим?

– Все просто – я не боюся війни, тому я тут. Незважаючи на обставини, українська ліга дуже конкурентна. Я переконаний, що зробив правильний крок. Мені тут подобається. Кривий Ріг – чудове місто з чудовими людьми. Українці взагалі прекрасні люди. Доброзичливі та сильні духом.

– Загалом переїзди не є для вас чимось незвичним. Рідний дім ви покинули ще дитиною.

– Так, і ніколи про це не шкодував. У юнацькому віці я переїхав у загребське Динамо. Там завжди була одна з найкращих футбольних академій не тільки в Європі, а й у всьому світі. Вона дала мені поштовх для розвитку в подальшому. Саме у загребському Динамо навчався мій улюблений хорватський футболіст Лука Модріч.

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– Чи не найбільш іменитий тренер, з яким вам доводилося працювати – Роберт Ярні. Нехай він вихованець не Загреба, а сплітського Хайдука.

– Так, він був моїм тренером в молодіжній збірній Хорватії. Дійсно, Ярні – найвідоміший серед тих, з ким я працював. У нього була чудова кар'єра, він грав за Реал та Ювентус. Ярні зробив вагомий внесок у мій професійний розвиток, за що я йому дуже вдячний.

– Ви є дуже близьким зі своїм батьком, він багато допомагає вам. Тато є вашим найпершим порадником?

– Безперечно. Тато супроводжує мене змалечку і зробив все, щоб я міг бути там, де я є зараз. Дуже вдячний йому за це і дуже люблю його. Батько теж грав у футбол, тому може дати мені слушну пораду. Однак це стосується не лише футболу, а й загалом усіх життєвих моментів.

– У неділю Кривбас проведе дуже важливий матч проти Шахтаря. Чого очікувати від центрального поєдинку туру?

– Гадаю, це буде важкий матч, справжнє українське дербі між двома чудовими командами. Я також сподіваюся, що ми зможемо взяти три очки в цьому поєдинку та надалі втримувати лідерство в чемпіонаті.

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