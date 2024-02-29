Великої втрати зазнала футбольна спільнота України. Ще один патріот віддав задля країни найцінніше – своє життя.

Фанат Динамо Єгор "Кобзар" Волошин загинув на війні з Росією, повідомляє об'єднання ультрас WBC на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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"З великим сумом повідомляємо про загибель нашого військового героя. Він віддав своє життя, захищаючи нашу країну від російської загрози. Єгор вступив до лав Збройних Сил України з перших днів, а рік тому перевівся до лав 3 ОШБр. Пройшов складні випробування на Бахмуті та Авдіївському коксохімічному заводі.

Він був прикладом справжнього патріота і відзначався відвагою та відданістю своєму обов'язку. Ми висловлюємо глибокі співчуття його рідним, друзям та побратимам. Його подвиг і самовідданість завжди будуть жити в наших серцях, надихаючи нас на подальші звершення в ім'я свободи та незалежності України! Слава Герою! Спочивай з миром", – йдеться у повідомленні.