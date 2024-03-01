Защитник Левого берега Тарас Пинчук, который служит в ВСУ, рассказал о проблемах со здоровьем.

"Когда есть возможность, то, конечно, стараюсь смотреть футбол, хотя бы результат, кто как сыграл, и обзоры матчей. Особенно, АПЛ и Лигу чемпионов. Надо переключаться, ведь одно и то же – трудно, на психику давит. Поэтому стараемся отвлекаться с помощью футбола.

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Я, наверное, уже не смогу играть в футбол – у меня с ногой проблемы. Видимо, только на приставке буду играть, а так уже не получится поиграть. У меня была футбольная травма, но тут она ухудшилась.

Точно нет таких мечтаний, что куплю себе дом, машину. Классическая мечта – выиграть войну и переодеть форму. Это самое основное. И вернуться к людям, которые тебя ждут", – сказал Пинчук изданию Tribuna.com.

Пинчук – воспитанник киевского Динамо. Выступал за юношеские сборные Украины разных возрастных категорий. На профессиональном уровне играл за Динамо-2, Зирку, Гелиос, Оболонь-Бровар, Сумы, Верес и Левый Берег.

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