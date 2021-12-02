Кілька вболівальників Барселони перекрили рух автомобілю Самюелю Умтіті, а один із них намагався вискочити на капот. Все ж оборонцю Барси вдалось проїхати повз фанів, але інцидент на цьому не завершився.

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За кілька метрів француз зупинився і вийшов, щоб пояснити некоректність такої поведінки. "Іди сюди. Ти заплатиш за машину? Ти знаєш, що таке повага?", – вигукував Самюель до "найактивнішого" фаната.

Нагадаємо, Барселона вже давно хоче позбутись французького захисника. У нинішньому сезоні Умтіті ще не виходив на поле.

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