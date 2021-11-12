Новоспечений наставник Барси Хаві Ернандес задоволений роботою Самюеля Умтіті та розраховує на оборонця надалі, повідомляє AS.

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27-річний француз, якого раніше списав Рональд Куман, виділяється на тренуваннях каталонців та отримує схвальні відгуки від тренерського штабу. Варто відзначити, що у нинішньому сезоні Самюель ще не з'являвся на полі.

Нагадаємо, 5 років тому Барселона заплатила Ліону за Умтіті 25 млн євро. Останні сезони захисника були також зіпсовані постійними травмами.

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