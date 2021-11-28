Вільяреал в рамках поєдинку 13-го туру Ла Ліги дав бій Барселоні на рідному полі, але уникнути поразки не зміг (1:3). Звіт читайте на "Футбол 24".

Барселона перед виїзним поєдинком проти Вільяреала відставала від зони Ліги чемпіонів на 6 очок, тож каталонці не мали права на осічку. Існував ризик відпустити четвірку лідерів на ще більше дистацію – 9 очок за півроку можна і не відіграти. Крім того, каталонцям необхідно було реабілітуватись за нічию з Бенфікою на Камп Ноу, після якої існує величезна загроза вилетіти в Лігу Європи.

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Хаві при виборі стартового складу залишився вірним собі, виставивши в основу юних Ніко Гонсалеса, Гаві та Еззалзулі. При цьому новий коуч "блаугранас" відмовився від схеми 3-5-2, в якій команда грала проти Бенфіки. Барса повернулася до канонічних 4-3-3, хоча в позиційному наступі колектив продовжував вибудовуватись у 3-2-5 (Френкі Де Йонг підіймався вище за інших хавбеків).

Гості розпочали матч надзвичайно активно. Вже на 4-й хвилині "синьо-гранатові" мали відкривати рахунок внаслідок подачі з кутового та замикання у виконання Еззалзулі – Рульї парирував. На 8-й Депай прийняв пас від Де Йонга й пробив метрів з 20-ти, однак м'яч пройшов поруч з лівою стійкою. Ще за хвилину Мемфіс відборовся з Альбіолем у карному майданчику й скинув м'яч під удар Гаві, однак 17-річний півзахисник влучив у штангу! На 18-й хвилині Депай змарнував чергову нагоду відкрити рахунок, отримавши розрізну передачу від Де Йонга й опинившись прямо перед Рульї. На щастя для левантійців, нападник пробив повз ворота.

В середині першого тайму Вільяреал вирівняв хід зустрічі, а ближче до перерви господарі навіть виглядали цікавіше. Так, на 30-й хвилині відкрити рахунок міг Груневедьд, який відкрився з глибини на лівий край карного майданчика – Данджума пробив у дальній кут, але вийшло трішечки неточно (та і офсайд помітили). Аналогічний епізод пізніше змарнував Педраса (він теж не влучив у площину).

Найкращі моменти "жовта субмарина" запорола в останній третині першого тайму. Так, на 32-й хвилині Барселону від гола врятував Торрес – Пау замкнув подачу Парехо з кутового, скориставшись помилкою тер Штегена на виході, але влучити у порожні ворота центрбеку не вдалося. На 39-й же Груневельд вийшов віч-на-віч з голкіпером, пробивши низом, однак Марк-Андре парирував постріл. Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

Перший тайм виявився рівним, однак старт другого шокував вболівальників на Сераміці. Вже за дві хвилини після відновлення гри Барселона вийшла вперед: Еззалзулі розхитав опонента на правому фланзі й подав на лівий край штрафного, Альба звідти прострілив на лінію воротарського, а Депай замкнув, влучивши у Рульї – м'яч же відскочив на Де Йонга, якому залишалося з метру пробити в порожні. 0:1! Щоправда, в наступні три хвилини епізод перевіряли на предмет офсайду. У підсумку, гол зарахували.

На 56-й хвилині "блаугранас" мали добивати Вільяреал у контратаці, яку розігнав невтомний Френкі. В завершенні свого прориву по центру Де Йонг викотив передачу на праву половину карного майданчика, а Депай звідти завдав удар під опорну ногу Рульї – втім, голкіпер врятував "жовту субмарину". Здавалося, що Вільяреал приречений.

Втім, у середині другого тайму каталонці несподівано зупинилися. Підопічні Хаві перестали загострювати, віддавши ініціативу левантійцям, причому оперативний вихід Дембеле та Мінгеси проблему не вирішив. Деякий час господарі обходились тиском без моментів, однак на 68-й хвилині все могло завершитись взяттям воріт – це Трігерос п'яткою підправив простріл Фойта на лінію воротарського. Ніхто до м'яча не встиг. На 74-й же Трігерос сам замикав простріл від Чуквуезе ударом з близької відстані – вище воріт!

Зрештою, на 76-й хвилині Вільяреал добився свого. Після вкидання господарів з ауту "блаугранас" програли усі підбирання, внаслідок чого Груневальд зумів віддати передачу в зону між двома захисниками на хід Чуквуезе. Нападник же покарав гранда точним пострілом – 1:1!

Окрилені цим успіхом підопічні Унаї Емері пішли вперед, ледь не добивши Барсу. "Жовта субмарина" організувала низку небезпечних вривань у карний майданчик і ударів з різних кутів та ситуацій, але забити ще один м'яч не вдалося.

Барса ж в ендшпілі зустрічі продемонструвала клас, закривши матч двома голами. Перший з них забив Депай, який скористався невдалою скидкою від Еступіньяна, поставив корпус Альбіолю та легко переграв Рульї. У компенсований же час "синьо-гранатові" заробили пенальті, який впевнено реалізував Коутінью (хоча Рульї вгадав кут). 1:3 – Барселона святкує надзвичайно важку перемогу.

Таким чином, підопічні Хаві набрали 23 очки, залишившись на сьомій позиції в турнірній таблиці. Вільяреал з 16 заліковими балами тримається на дванадцятій сходинці.

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