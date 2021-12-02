Несколько болельщиков Барселоны перекрыли движение автомобилю Самюэля Умтити, а один из них пытался выскочить на капот. Все же защитнику Барсы удалось проехать мимо фанатов, но инцидент на этом не завершился.

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Через несколько метров француз остановился и вышел, чтобы объяснить некорректность такого поведения. "Иди сюда. Ты заплатишь за машину? Ты знаешь, что такое уважение?", – обращался Самюэль к самому "активному" фанату.

Напомним, Барселона уже давно хочет избавиться от французского защитника. В нынешнем сезоне Умтити еще не выходил на поле.

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