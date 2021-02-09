"У сезоні 2008/09 мої стосунки з Моурінью були, наче в батька і сина. А потім стало більше... скажімо так, стало складніше. Навесні 2010 року ми боролися за чемпіонство, Кубок Італії і Лігу чемпіонів – требл. Я грав жахливо, моя впевненість зникла. Одного разу, коли я розминався перед тренуванням, Моурінью підійшов до мене і сказав холодним, як лід, голосом: "Послухай, ти пройшов шлях від найкращого голкіпера світу до рівня Серії С".

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Це був його спосіб підбадьорити мене, розумієте? Ідея полягала в тому, щоб мене по-спортивному розізлити. І з більшістю наших гравців це спрацювало б. Ця команда була настільки успішною, тому що Моурінью ставився до нас прямо і відверто. Незалежно від того, ким ви були, він буде критикувати вас перед всією командою. Але справа в тому, що не всі добре реагують на таку "мотивацію". І я серед таких. Я втратив впевненість, на полі став ще більш нервовим", – зізнався Сезар у інтерв'ю The Player’s Tribune.

Додамо, що сезон 2009/10 став справжнім тріумфом Інтера – команда виграла Лігу чемпіонів та зробила "золотий дубль" на внутрішній арені.

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