Посеред тижня в Європі знову буде гаряче – настав час вирішальних кубкових баталій. "Футбол 24" виділяє найцікавіші поєдинки мідвіку, які потрібно переглянути.

Манчестер Юнайтед – Вест Хем

9 лютого, 21:30. Манчестер, Олд Траффорд.

Пряма трансляція на Setanta Sports.

Чому потрібно подивитися: команда Андрія Ярмоленка їде в гості на легендарний Олд Траффорд, щоб спробувати пробитися до чвертьфіналу Кубка Англії. Девід Моєйс повертається на колись рідний стадіон – свого часу шотландець не зумів продовжити справу сера Алекса та втримати Манчестер Юнайтед на вершині англійського футболу. Також проти своїх екс-партнерів може зіграти Джессі Лінгард, який нещодавно приєднався до Вест Хема саме з Манчестер Юнайтед. Орендований у "дияволів" хавбек оформив дубль вже в дебютному матчі за лондонців проти Астон Вілли, успішно розпочавши свій новий відрізок кар'єри.

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Обидві команди після серії вдалих результатів дещо збавили оберти. МЮ програв Шеффілд Юнайтед, втратив перемогу над Евертоном та розійшовся миром з Арсеналом – як наслідок, втрата лідерства в чемпіонаті. Вест Хем видав найкращий старт року в історії клубу, але був розгромлений Ліверпулем, а в останньому матчі "молоти" не змогли впоратися з аутсайдером Фулхемом.

Щоправда, напередодні протистояння на Олд Траффорд Вест Хем отримав приємну новину. Футбольна асоціація Англії скасувала червону картку Томаша Соучека, який був вилучений у поєдинку проти Фулхема. Відповідно, лідер півзахисту зможе допомогти своїй команді в дуелі з підопічними Уле-Гуннара Сульшера. Також на користь "молотів" може зіграти відсутність Поля Погба, який вибув через травму і не допоможе МЮ в найближчих матчах. Загалом, обидва наставники практично напевне випустять неоптимальні склади. Кубок Англії – це, звісно, ок, але головні завдання команди вирішують все ж у Прем'єр-лізі, претендуючи на місця в зоні Ліги чемпіонів.

Відповідно, Девід Мойєс знову може довірити місце на полі Андрію Ярмоленку – українець зазвичай отримує більше ігрового часу саме в Кубку Англії, а у попередньому раунді турніру проти Донкастера навіть відзначився голом.

Прогноз "Футбол 24": 2:1.

Ювентус – Інтер

9 лютого, 21:45. Турин, Ювентус Стедіум.

Пряма трансляція в YouTube, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: третє Дербі Італії за останні 3 тижні. Інтер взяв гору в матчі чемпіонату (2:0), а от у Кубку сильнішою виявилася вже команда Андреа Пірло (2:1). Відповідно, саме Ювентус, який набрав хорошу форму, є фаворитом у боротьбі за путівку до фіналу перед матчем-відповіддю 1/2.

Команда Андреа Пірло не пропускала в останніх трьох поєдинках Серії А (проти Болоньї, Сампдорії та Роми) – Інтеру, який повинен забивати щонайменше двічі, буде вкрай складно у виїзній грі. Навіть з урахуванням анонсованої ротації від Андреа Пірло, який не використає Альваро Морату, Войцеха Щенсни, Артура та Леонардо Бонуччі. Натомість Кріштіану Роналду практично напевне вийде на поле – очікуємо протистояння двох топ-бомбардирів чемпіонату Італії (португалець забив 16, у Ромелу Лукаку на 2 менше). Втрати є і в Інтера – через дискваліфікацію не зіграють чилійці Артуро Відаль і Алексіс Санчес.

"Нерадзуррі" другий сезон поспіль нав'язують боротьбу "Старій синьйорі" за Скудетто. В чемпіонаті 2019/20 команді Антоніо Конте трохи забракло, але зараз Інтер випереджає туринців на 5 пунктів, зігравши на матч більше. Саме чемпіонство є головним завданням алленаторе міланців, але, знаючи характер "Графа", немає сумнівів, що путівку до фіналу своїй колишній команді він просто так не віддасть. Тим більше, що якихось 3 тижні тому Інтер продемонстрував, що здатен обіграти свого історичного суперника та незмінного чемпіона останнього десятиліття.

Прогноз "Футбол 24": 1:1.

Реал Мадрид – Хетафе

9 лютого, 22:00. Мадрид, Стадіо Альфредо Ді Стефано.

Пряма трансляція на MEGOGO.

Чому потрібно подивитися: знекровлені "вершкові" в перенесеному матчі першого туру протистоятимуть Хетафе. У Зінедіна Зідана виникла справжня кадрова катастрофа – на цей поєдинок у розпорядженні француза лише 12 доступних гравців першої команди. Якщо стартовий склад Зізу ще якось сформує, то підсилення з лавки годі й чекати – про що говорити, якщо найвідомішими іменами в резерві будуть Андрій Лунін та Маріано Діас, окрім яких в запасі опиняться одразу шестеро футболістів із молодіжки. Та й у основі далеко не все гаразд – той же номінальний лівий захисник Ферлан Менді гратиме справа, а на позиції вінгера з'явиться Вінісіус, який тотально розчаровує як тренера, так і фанатів. У центрі оборони вийде єдина на сьогодні здорова пара захисників у складі Начо та Рафаеля Варана, який став героєм складного матчу проти Уески, оформивши переможний дубль.

Реал отримав шанс скоротити відставання від Атлетіко, який вчора втратив перемогу над Сельтою на останніх хвилинах. Королівський клуб у випадку звитяги наблизиться до "матрацників" на відстань 5-ти очок, але команда Дієго Сімеоне матиме дві гри в запасі. Оступатися Реалу не можна, адже тоді "вершкові" матимуть примарні шанси на збереження чемпіонського титулу. Щоправда, Хетафе, який представляє передмістя Мадрида та відомий своєю неприємною та жорсткою манерою гри, налаштований дати бій гранду, який і так зіткнувся з серйозними кадровими труднощами. Кілька днів тому Реал міг програти останній команді чемпіонату – врятував лише дубль Варана. З того часу ситуація в таборі "вершкових" лише погіршилася, тому віддавати легку перемогу "вершковим" точно не варто.

Прогноз "Футбол 24": 1:0.

Аталанта – Наполі

10 лютого, 21:45. Бергамо, Стадіо Атлеті Адзуррі Д'Італія.

Пряма трансляція в YouTube, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: Руслан Маліновський може вийти у свій дебютний фінал з Аталантою. Перший поєдинок 1/2 фіналу українець пропустив, а бергамаски привезли додому нульову нічию, яка робить їх незначним фаворитом перед матчем-відповіддю. У середу ввечері "Богиня" прийме чинного володаря Кубка Італії – Наполі.

У чемпіонаті команди йдуть нога в ногу, набравши по 37 очок. Останнім часом не вражають як одні, так і інші – Аталанта виграла лише раз у останніх 5-ти матчах, а в поєдинку з Торіно втратила перемогу, виграючи 3:0 в першому таймі. Другий тиждень поспіль бергамаски отримують у свої ворота 3 м'ячі – у домашньому кубковому матчі навіть один пропущений стане проблемою, адже тоді треба буде відповідати двічі – результативна нічия виведе у фінал саме Наполі. До слова, команда з Кампанії теж програла останні два виїзні матчі (Вероні та Дженоа), а у пресі активно лунують чутки про неминучу відставку Дженнаро Гаттузо. Словом, суперники перебувають не у найкращій формі, але колосальна вага поєдинку в Бергамо від цього не зменшується.

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Віктор Коваленко не потрапив у заявку на матч проти Торіно через гастроентерит. Відповідно, навіть місце на лаві запасних стане для екс-хавбека Шахтаря серйозним успіхом, адже українець перебуває в команді трохи більше тижня, але вже зіткнувся з першими проблемами. А от Руслан Маліновський повинен отримати ігрові хвилини від Гасперіні – лідер збірної України непогано відіграв із Торіно та готовий допомогти команді в битві за фінал.

Прогноз "Футбол 24": 2:1.

Севілья – Барселона

10 лютого, 22:00. Севілья, Рамон Санчес Пісхуан.

Пряма трансляція на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: на Рамон Санчес Пісхуан пройде перший раунд півфінального протистояння Кубка Іспанії. Барселона на початку року демонструє відмінні результати, програвши лише фінал Суперкубка Атлетіку з Більбао. Але зараз каталонцям дістався найскладніший суперник на цій стадії турніру – у чемпіонаті "нервіонці" відстають від Барси лише на один пункт, вигравши 4 з 5-ти останніх матчів.

"Синьо-гранатові" виривають важкі перемоги як у Ла Лізі, так і в Кубку. Кілька днів тому каталонці на останніх хвилинах дотисли Бетіс завдяки дебютному голу Трінкау, а в чвертьфіналі Копа дель Рей пройшли Гранаду, поступаючись 0:2 на 87-й хвилині гри. Як бачимо, характеру підопічним Кумана не позичати, а от до гри все ж є певні питання. Втім, наставник Барселони в нинішніх умовах і так витискає практично максимум зі своєї команди – завдяки вдалій серії "блаугранас" вже обійшли Реал у турнірній таблиці Прімери та стали головним переслідувачем Атлетіко. Тепер Мессі і Ко спробують зробити перший крок до фіналу Кубка – матч-відповідь на Камп Ноу пройде на початку березня.

Рональд Куман знову отримав головний біль. У грі з Бетісом на рівному місці травмувався Араухо, який не встигне відновитися, хоч пошкодження і не настільки серйозне. Відповідно, серед здорових центральних захисників основної обойми залишилися лише Умтіті, Лангле та Мінгеса. Останній знову вийде справа, адже Дест навіть не поїхав у Севілью – як і травмовані П'яніч, Брейтвейт, Піке, Коутінью, Фаті та Серхі Роберто. Натомість Хулену Лопетегі не допоможе Лукас Окампос, який став жертвою звірячого фолу в поєдинку з Хетафе. Перелому, на щастя, немає, але участь хавбека у дуелі зі знекровленою травмами Барселоною виключена.

Прогноз "Футбол 24": 1:1.

Баварія – Тігрес

11 лютого, 20:00. Ер-Райян, Едукейшн Сіті.

Пряма трансляція на UA:Перший, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: Баварія може здобути шостий трофей за підсумками сезону 2019/20. Мюнхенцям, які вже виграли Бундеслігу, Кубок Німеччини, ЛЧ, Суперкубок країни та Суперкубок УЄФА залишилося лише обіграти Тігрес у фіналі клубного Мундіалю. Баварія без проблем здолала єгипетський Аль-Ахлі в півфіналі, а до вирішального поєдинку підходить безумовним фаворитом.

Тігрес, який розпочав турнірний шлях ще у чвертьфіналі, і так стрибнув вище голови. Мексиканці спершу переграли південнокорейський Ульсан Хьонде, а потім несподівано здолали бразильський Палмейрас. Французький ветеран Андре-П'єр Жиньяк забив всі 3 голи Тігреса на турнірі – відповідно, саме на 35-річного нападника і покладаються сподівання "тигрів" у нерівній битві з переможцем європейської Ліги чемпіонів. За підсумками фіналу визначиться і найкращий бомбардир Клубного чемпіонату світу – Роберт Лєвандовскі забив двічі та відстає від Жиньяка на один гол (щоправда, француз і провів на матч більше).

Абсолютно всі експерти і букмекери вважають Баварію безумовним фаворитом фіналу. Воно й не дивно – машина Ганса-Дітера Фліка є настільки потужною, що навіть нічия в основний час стане для Тігреса справжнім успіхом, а перемога мексиканців у Катарі видається чимось із розряду фантастики.

Прогноз "Футбол 24": 2:0.

Баварія вийшла у фінал Клубного ЧС, вибивши Аль-Ахлі – Лєвандовскі готується до битви з Жиньяком, а турнір навіює смуток