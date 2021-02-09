"В сезоне 2008/09 мои отношения с Моуринью были, как у отца и сына. А потом стало больше... скажем так, стало сложнее. Весной 2010 года мы боролись за чемпионство, Кубок Италии и Лигу чемпионов – требл. Я играл ужасно, моя уверенность исчезла. Однажды, когда я разминался перед тренировкой, Моуринью подошел ко мне и сказал холодным, как лед голосом: "Послушай, ты прошел путь от лучшего голкипера мира до уровня Серии С".

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Это был его способ подбодрить меня, понимаете? Идея заключалась в том, чтобы меня по-спортивному разозлить. И с большинством наших игроков это сработало бы. Эта команда была настолько успешной, потому что Моуринью относился к нам прямо и откровенно. Независимо от того, кем вы были, он будет критиковать вас перед всей командой. Но дело в том, что не все хорошо реагируют на такую ​​"мотивацию". И я среди таких. Я потерял уверенность, на поле стал еще более нервным", – признался Сезар в интервью The Player’s Tribune.

Добавим, что сезон 2009/10 стал настоящим триумфом Интера – команда выиграла Лигу чемпионов и сделала "золотой дубль" на внутренней арене.

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