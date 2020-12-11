Оскільки Деле Аллі все рідше знаходить своє прізвище у стартовому складі Тоттенхема, півзахисник вирішив опанувати новий спорт.

ПСЖ відновив інтерес до Аллі

24-річний англієць спробував свої сили у боулінгу і не забув про це поділитись в Instagram, підписавши світлину: "Хто хоче грати?". Одіозний наставник "шпор" Жозе Моурінью залишив влучний коментар під фото підопічного – "Напевно ти".

У нинішньому сезоні АПЛ Аллі провів лише два матчі.

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