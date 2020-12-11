Моурінью жорстко потролив Аллі в Instagram
22:34 - Читать на русском
Схоже, хавбеку Тоттенехема Деле Аллі варто активніше шукати нове місце роботи.
Оскільки Деле Аллі все рідше знаходить своє прізвище у стартовому складі Тоттенхема, півзахисник вирішив опанувати новий спорт.
24-річний англієць спробував свої сили у боулінгу і не забув про це поділитись в Instagram, підписавши світлину: "Хто хоче грати?". Одіозний наставник "шпор" Жозе Моурінью залишив влучний коментар під фото підопічного – "Напевно ти".
У нинішньому сезоні АПЛ Аллі провів лише два матчі.
Реал на шляху Атлетіко до титулу, доленосне дербі Манчестера, надії на камбек Ярмоленка та Маліновського – анонс вікенду
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter