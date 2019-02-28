"Ти проміняв безсмертя на посередність", – фанати Селтіка передали полум'яний привіт Роджерсу

Ультрас шотландського Селтіка розкритикували рішення їхнього екс-наставника Брендана Роджерса очолити Лестер.

Вболівальники Селтіка не схвалили рішення Брендана Роджерса очолити Лестер та звинуватили його в лукавстві. Шотландську команду вже прийняв Ніл Леннон.

Лестер офіційно призначив Роджерса головним тренером

"Ти проміняв безсмертя на посередність. Ніколи не був кельтом, лише лукавив", – написали на банері фанати "кельтів".

Нагадаємо, саме в Селтік влітку перейде форвард Карпат Мар'ян Швед.

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