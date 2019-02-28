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"Ты променял бессмертие на посредственность", – фанаты Селтика передали пламенный привет Роджерсу

10:46 146 Читати українською
"Ты променял бессмертие на посредственность", – фанаты Селтика передали пламенный привет Роджерсу
Брендан Роджерс / Sky Sports

Ультрас шотландского Селтика раскритиковали решение их экс-наставника Брендана Роджерса возглавить Лестер.

Болельщики Селтика не одобрили решение Брендана Роджерса возглавить Лестер и обвинили его в лукавстве. Шотландскую команду уже принял Нил Леннон.

Лестер официально назначил Роджерса главным тренером

"Ты променял бессмертие на посредственность. Никогда не был кельтом, всего-лишь лукавил", – написали на баннере фанаты "кельтов".

Напомним, именно в Селтик летом перейдет форвард Карпат Марьян Швед.

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футбольные фанаты Лестер Сити Лестер Сити Брендан Роджерс Брендан Роджерс Мир Селтик Селтик
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