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Лестер офіційно призначив Роджерса головним тренером

21:50 181 Читать на русском
Лестер офіційно призначив Роджерса головним тренером
Брендан Роджерс / Фото ФК Лестер

Брендан Роджерс повернувся в чемпіонат Англії.

Брендан Роджерс став головним тренером Лестера, повідомляє офіційний сайт клубу.

Мойєс може стати головним тренером Шведа у Селтіку

Контракт 46-річного фахівця з клубом розрахований до літа 2022 року. На новій посаді Роджерс замінив Клода Пюеля, який був звільнений напередодні через низькі результати "лисиць".

Останнім місцем роботи наставника був шотландський Селтік, з яким він двічі поспіль виграв внутрішній чемпіонат.

"Стати тренером Лестера для мене привілей і честь. Я покладу своє життя на те, щоб фанати пишалися командою", – прокоментував своє призначення Роджерс.

Фахівець відомий своєю роботою у Ліверпулі, Суонсі та Уотфорді.

"Швед – найкраща угода Селтіка за роки, поцупили за безцінь", – шотландські фанати вже шаленіють від лідера Карпат

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