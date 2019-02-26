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Ніл Леннон став головним тренером Селтіка – він є легендою шотландського клубу

26 лютого 22:57 188 Читать на русском
Ніл Леннон став головним тренером Селтіка – він є легендою шотландського клубу
Ніл Леннон / Фото ФК Селтік

Селтік швидко знайшов заміну Брендану Роджерсу.

Ніл Леннон очолив Селтік, повідомляє офіційний сайт клубу.

Лестер офіційно призначив Роджерса головним тренером

47-річний фахівець працюватиме у таборі чинного чемпіона Шотландії до завершення поточного сезону.

Леннон виступав за Селтік у якості гравця (2000-2007 роки), а також вже встиг потренувати рідний клуб (2010-2014). Останнім місцем роботи фахівця був шотландський Хіберніан.

Колишній наставник "кельтів" Брендан Роджерс працевлаштувався у англійському Лестері.

Нагадаємо, Селтік підписав контракт з вінгером львівських Карпат Мар'яном Шведом, який приєднається до команди влітку.

"Швед – найкраща угода Селтіка за роки, поцупили за безцінь", – шотландські фанати вже шаленіють від лідера Карпат

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