"Я не хочу постійного конфлікту". Жозе Моурінью – про "структурну емпатію", ідеальний клуб і повернення до тренерства

Жозе Моурінью запевнив, що незабаром відновить тренерську роботу та розповів про головні вимоги до свого наступного клубу.

Португальський фахівець після звільнення з Манчестер Юнайтед заповнює паузу в тренерстві регулярними появами на трансляціях в ролі експерта. Під час перегляду фіналу Кубка англійської ліги, де найкращим футболістом матчу став Олександр Зінченко, Моурінью поспілкувався з журналістом The Telegraph.

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"Люди кажуть, що поразки вчать більше. Можливо, в цьому є частина правди. Однак я відчуваю, що моє природне середовище – перемагати. Це перший раз, коли я протягом 18 місяців не виграв жодного трофею. Натомість дехто не виграє трофеїв по 18 років.

Тепер я маю час подумати, обмізкувати, спробувати зрозуміти все і краще підготуватися до наступного виклику. Знаю, він незабаром буде. Я досі не прийняв його тільки через те, що не хотів тих варіантів, які були на вибір. Коли прийде саме та робота, я хочу бути переповненим радістю, енергією та знаннями", – Жозе запевняє в швидкому поверненні до тренерської практики.

Далі Моурінью намагається пояснити, яким має бути його наступне місце роботи: "Я не хочу внутрішнього конфлікту. Я хочу внутрішньої емпатії. А конфлікт повинен бути в неділю на полі, коли ти граєш проти того, хто намагається вкрасти твої три очки.

Структурна емпатія. Я не знаю, наскільки це хороший переклад з португальської на англійську, але акцент на двох словах – "структура" та "емпатія".

Не хочу працювати там, де немає єдності в думках. Люди деколи кажуть: "Цьому менеджеру не подобається працювати з футбольним директором, головним скаутом, власником чи президентом". Протягом своєї кар'єри я працював в усіх можливих умовах. Найуспішніші ситуації виникають не через структуру, а внаслідок емпатії в структурі. Мають бути люди, які добре працюють разом, які поділяють однакові ідеї. Це фундаментальна річ.

Зараз ми маємо покоління футболістів, які є не просто гравцями, а цілим пакетом: сам футболіст, його сім'я, агент, директор з комунікацій. Деколи є ще персональні медичні працівники, а в окремих випадках і особисті фітнес-тренери. З гравцем в купі йдуть фактори, що відволікають. А якщо в клубі немає емпатії, виникає дуже багато суперечностей, тоді працювати дуже-дуже складно".

Моурінью не конкретизує, але підвищення голосу видає, що він говорить про свої останні клуби. Португалець відмовляється обговорювати період в Манчестер Юнайтед і тим самим порушувати угоду з "дияволами", за якою йому виписали солідну компенсацію. Однак навіть без імен все чудово зрозуміло.

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"Існують речі, які спонукають мене багато думати, багато вчитися, намагатися відповідати на багато запитань. Наприклад, поговоримо про лідерів. Коли йдеться про історичних лідерів, ви згадуєте неймовірно негативних персон в історії людства. Коли ж йдеться про футбол, ви автоматично прив'язуєте лідерів до позитивного лідерства. Однак негативний лідер – також лідер. Не кожен з них є позитивним, не кожен допомагатиме вам досягати ваших цілей. До таких ситуацій потрібно себе готувати", – розповідає Жозе.

"Особливий" чітко виділяє два моменти, які повинні бути в клубі, який він очолить наступним.

"Це має бути клуб, який не готовий відразу боротися за трофеї, але має амбіції полювати за ними. Я не піду в клуб без амбіцій. Я вже відмовився від вигідної пропозиції, бо хочу працювати в футболі високого рівня, з амбіціями найвищого рівня. Це – другий пункт.

Перший – структурна емпатія. Хочу працювати з людьми, яких люблю, з якими мені приємно вести справи, які поділяють мої ідеї. Я не хочу постійного конфлікту між своїми думками та думками інших", – пояснює тренер.

Інтерв'юер запитав у Моурінью, чи існують взагалі такі ідеальні клуби. "Існують. У моїй кар'єрі таким був Інтер. Це дуже важливий аспект для успішного клубу, – каже Жозе і додає: Ідеальна структура – 5 скаутів, які працюють спільно, а не 500 скаутів, яких я ніколи в житті не бачив".

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