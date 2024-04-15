У кампанії 2022/23 швейцарець з Арсеналом довго очолювали таблицю АПЛ, але на фініші віддали титул Ман Сіті. Влітку Джака перебрався до Байєра за 25 млн євро. 31-річний хавбек став важливою частиною чемпіонської машини Хабі Алонсо – 2 голи та один асист у 41 матчі. Під час святкування у роздягальні захисник "фармацевтів" Джеремі Фрімпонг запросив Джаку у свій прямий ефір, щоб трішки потролити.

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"Граніте, Граніте! Йди сюди, ми в ефірі! Скажи їм, що ми виграли лігу! Скажи, що ми виграли лігу, мій Джі! Ми виграли! Граніте, ти прийшов з Арсенала і став чемпіоном тут. Мій йо*аний Джі!" – волав Фрімпонг у камеру.

Сезон для Байєра далеко не завершений, адже є реальні шанси на требл. "Фармацевти" ще повинні добити Вест Хем у чвертьфіналі ЛЄ (є домашня перемога 2:0) і зійтися з Кайзерслаутерном у фіналі Кубка Німеччини.

Frimpong to Xhaka: “You came from Arsenal and you won it here.” pic.twitter.com/w7bShpb60C — Troll Football (@TrollFootball) April 14, 2024

Байєр вперше став чемпіоном Німеччини. Хабі Алонсо створив непереможну команду, Вірц і Джака стильно гарантували титул