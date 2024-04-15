В кампании 2022/23 швейцарец с Арсеналом долго возглавляли таблицу АПЛ, но на финише отдали титул Ман Сити. Летом Джака перебрался в Байер за 25 млн евро. 31-летний хавбек стал важной частью чемпионской машины Хаби Алонсо – 2 гола и один ассист в 41 матче. Во время празднования в раздевалке защитник "фармацевтов" Джереми Фримпонг пригласил Джаку в свой прямой эфир, чтобы немного потроллить.

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"Гранит, Гранит! Иди сюда, мы в эфире! Скажи им, что мы выиграли лигу! Скажи, что мы выиграли лигу, мой Джи! Мы выиграли! Гранит, ты пришел из Арсенала и стал чемпионом здесь. Мой е*аный Джи!" – орал Фримпонг в камеру.

Сезон для Байера далеко не завершен, ведь есть реальные шансы на требл. "Фармацевты" еще должны добить Вест Хэм в четвертьфинале ЛЕ (есть домашняя победа 2:0) и сойтись с Кайзерслаутерном в финале Кубка Германии.

Frimpong to Xhaka: “You came from Arsenal and you won it here.” pic.twitter.com/w7bShpb60C — Troll Football (@TrollFootball) April 14, 2024

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