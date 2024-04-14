Байєр отримав бодай один вечір, щоб розслабитися і осягнути величну мить перемоги в Бундеслізі.

Підопічні Хабі Алонсо ефектним розгромом Вердера гарантували собі титул чемпіона за 5 турів до фінішу.

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Деякі фанати не могли дочекатися фінального свистка і буквально розтрощили рекламні щити. Хабі Алонсо і Флоріан Вірц просили трішки потерпіти.

Bayer Leverkusen fans almost stormed the pitch lol, Xabi Alonso & Wirtz asked them to wait. Crazy scenes man pic.twitter.com/6cszXZlQdM — Dr Yash  (@YashRMFC) April 14, 2024

Зрештою, чорно-червоне "море" таки вибігло з трибун і не залишило вільного клаптика на газоні Бай-арени.

Вболівальники обіймали своїх улюбленців, які нарешті довели справу до успіху після 120 років зусиль попередників.

У роздягальні щастя тривало. Головний творець Хабі Алонсо отримав фірмовий німецький пивний душ з велетенського кухля. Баск не забував і пити його.

Сезон для Байєра далеко не завершений. "Фармацевти" ще повинні добити Вест Хем у чвертьфіналі ЛЄ (є домашня перемога 2:0) і зійтися з Кайзерслаутерном у фіналі Кубка Німеччини.

Байєр вперше став чемпіоном Німеччини. Хабі Алонсо створив непереможну команду, Вірц і Джака стильно гарантували титул