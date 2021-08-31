Бразильський екс-захисник Динамо Даніло Сілва радий бачити у таборі киян свого співвітчизника Вітінью.

"Вітаю, Вітінью. Бажаю тобі усіляких гараздів у Динамо, безліч досягнень та трофеїв. Ласкаво просимо до "біло-синіх"! Це найбільший клуб в Україні", – написав Сілва в Instagram.

"Беру приклад з Неймара", – Вітінью пояснив, чому обрав саме Динамо

22-річний бразилець перебрався до київського клубу з Атлетіко Паранаенсе, підписавши контракт на 5 років. За інформацією ЗМІ, Динамо заплатило за півзахисника близько 6 млн євро.

Даніло Сілва сприяв підписанню Вітінью та був присутнім на презентації футболіста.

Трансферний дедлайн, літо-2021: Динамо підписало Вітінью, Камавінга в Реалі, Челсі орендує зірку Атлетіко – LIVE