"Беру приклад з Неймара", – Вітінью пояснив, чому обрав саме Динамо
Бразильський півзахисник Динамо Вітінью дав перший коментар у статусі гравця київського клубу.
"Перші враження чудові, я вже два дні у Києві, мені тут дуже подобається, Динамо також справляє найкраще враження.
Динамо оголосило про трансфер Вітінью
Чи були інші варіанти, окрім Динамо? Це було моє особисте бажання. Я обрав Динамо, бо це великий європейський клуб. Коли мені запропонували перейти сюди, я відразу погодився.
Кого з бразильських легіонерів знаю? Даніло Сілву, який стоїть поруч. Потрібно багато працювати, щоб грати, так, як він. Сподіваюся, у мене це вийде. Хочу разом з іншими хлопцями приносити користь команді і робити для неї щось хороше.
Мої сильні якості? Я беру приклад з Неймара і Роналдінью, прагну грати, як вони. Якщо буду багато працювати, вірю, що у мене це вийде в Динамо.
Для мене тут все нове, тому в першу чергу для мене важливо адаптуватися до нових умов, максимально викладатися на полі на тренуваннях і допомагати Динамо. Розраховую серйозно тут попрацювати.
Адаптація? Я – командний гравець, тому партнери для мене важливі. Також буду уважно слухати, що хоче від мене тренер. Думаю, адаптуюся швидко. Звичайно ж, буду прислухатися до порад Даніло Силви і радитися з ним по телефону, якщо будуть питання.
Чому обрав для себе 22-й номер? Ця цифра є сумою днів народжень сина та інших членів сім'ї.
Цілі з Динамо? Перш за все, хочу адаптуватися в команді і щороку ставати чемпіоном, завойовуючи трофеї.
Найближчі плани? Залишуся в Україні і буду старанно працювати в очікуванні партнерів", – цитує Вітінью офіційний сайт киян.
Нагадаємо, бразилець підписав контракт з киянами на 5 років, гравець належав Атлетіко Паранаенсе.
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