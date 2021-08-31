"Перші враження чудові, я вже два дні у Києві, мені тут дуже подобається, Динамо також справляє найкраще враження.

Динамо оголосило про трансфер Вітінью

Чи були інші варіанти, окрім Динамо? Це було моє особисте бажання. Я обрав Динамо, бо це великий європейський клуб. Коли мені запропонували перейти сюди, я відразу погодився.

Кого з бразильських легіонерів знаю? Даніло Сілву, який стоїть поруч. Потрібно багато працювати, щоб грати, так, як він. Сподіваюся, у мене це вийде. Хочу разом з іншими хлопцями приносити користь команді і робити для неї щось хороше.

Мої сильні якості? Я беру приклад з Неймара і Роналдінью, прагну грати, як вони. Якщо буду багато працювати, вірю, що у мене це вийде в Динамо.

Для мене тут все нове, тому в першу чергу для мене важливо адаптуватися до нових умов, максимально викладатися на полі на тренуваннях і допомагати Динамо. Розраховую серйозно тут попрацювати.

Адаптація? Я – командний гравець, тому партнери для мене важливі. Також буду уважно слухати, що хоче від мене тренер. Думаю, адаптуюся швидко. Звичайно ж, буду прислухатися до порад Даніло Силви і радитися з ним по телефону, якщо будуть питання.

Чому обрав для себе 22-й номер? Ця цифра є сумою днів народжень сина та інших членів сім'ї.

Цілі з Динамо? Перш за все, хочу адаптуватися в команді і щороку ставати чемпіоном, завойовуючи трофеї.

Найближчі плани? Залишуся в Україні і буду старанно працювати в очікуванні партнерів", – цитує Вітінью офіційний сайт киян.

Нагадаємо, бразилець підписав контракт з киянами на 5 років, гравець належав Атлетіко Паранаенсе.

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