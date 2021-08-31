"Поздравляю, Витиньо. Желаю тебе всяческих успехов в Динамо, множество достижений и трофеев. Добро пожаловать к "бело-синим"! Это самый большой клуб в Украине", – написал Силва в Instagram.

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22-летний бразилец перебрался в киевский клуб из Атлетико Паранаэнсе, подписав контракт на 5 лет. По информации СМИ, Динамо заплатило за полузащитника около 6 млн евро.

Данило Силва способствовал подписанию Витиньо и присутствовал на презентации футболиста.

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