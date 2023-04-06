"Вітаю Реал, він провів відмінний другий тайм і чудово бився. Якщо ти прощаєш мадридців, то вони тебе – ні. Те, що вони виграли Лігу чемпіонів, не збіг, чудова команда. Можна програти 0:4 сьогодні, але виграти Ла Лігу та Суперкубок Іспанії. Звісно, це важливий результат.

Хет-трик Бензема на Камп Ноу у відеоогляді матчу Барселона – Реал – 0:4

Реал заслужив на перемогу. Людям слід пам'ятати, що в Іспанії, щоб здобути трофей, потрібно обігравати сильний Мадрид. Я пишаюся, оскільки вважаю, що в першому таймі ми були кращими. Якщо ми виграємо Ла Лігу та Суперкубок цього сезону, ця поразка не зіпсує дуже хороший сезон. Але ця поразка не залишає байдужою, буде важко заснути. Я сказав гравцям, що такий Реал: ти домінуєш, створюєш моменти, але йдеш на перерву за рахунку 0:1. Вони чудово реалізують моменти.

Другий гол став для нас серйозним покаранням. Справа в деталях. Думаю, що ми билися до кінця, хоча можна сказати, що це не так. У футболі важливі моменти, а ми не скористалися своїми. Є відчуття безсилля через те, що ми не вийшли у фінал", – цитує наставника каталонців Marca.

Нагадаємо, що у фіналі Кубка Іспанії Реал зустрінеться з Осасуною, яка напередодні здобула перемогу над Атлетіком. Матч заплановано на 6 травня.

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