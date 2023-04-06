"Поздравляю Реал, он провел отличный второй тайм и отлично боролся. Если ты прощаешь мадридцев, то они тебя – нет. То, что они выиграли Лигу чемпионов, не совпадение, отличная команда. Можно проиграть 0:4 сегодня, но выиграть Ла Лигу и Суперкубок Испании, конечно, это важный результат.

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Реал заслужил победу. Людям следует помнить, что в Испании, чтобы получить трофей, нужно обыгрывать сильный Мадрид. Я горжусь, поскольку считаю, что в первом тайме мы были лучше. Если мы выигрываем Ла Лигу и Суперкубок этого сезона, это поражение не испортит хороший сезон. Но это поражение не оставляет равнодушным, будет тяжело уснуть. Я сказал игрокам, что таков Реал: ты доминируешь, создаешь моменты, но идешь на перерыв при счете 0:1. Они отлично реализуют моменты.

Второй гол стал для нас серьезным наказанием. Дело в деталях. Думаю, что мы сражались до конца, хотя можно сказать, что это не так. В футболе важны моменты, а мы не воспользовались своими. Есть ощущение бессилия из-за того, что мы не вышли в финал", – цитирует наставника каталонцев Marca.

Напомним, что в финале Кубка Испании Реал встретится с Осасуной, которая накануне одержала победу над Атлетиком. Матч запланирован на 6 мая.

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