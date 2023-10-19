Тевес знепритомнів і розсік голову під час побутового інциденту – легенда АПЛ шокував швидкістю відновлення
Колишній нападник Ман Сіті та збірної Аргентини Карлос Тевес пережив неприємну ситуацію.
Зірковий тренер Індепендьєнте зазнав травми голови внаслідок побутового інциденту, інформує Ole.
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Зранку 17 жовтня у 39-річного Тевеса запаморочилася голова. Він втратив свідомість і невдало впав на підлогу, отримавши розсічення над лівою бровою. На щастя, поруч була донька, яка допомогла Карлітосу оговтатися і супроводила до найближчої лікарні. Там аргентинцю наклали кілька швів та відпустили додому.
Тевес навіть не думав засиджуватися на лікарняному. Вже увечері він провів тренування Індепендьєнте, а наступного дня святкував з командою розгромну перемогу над Барракасом Сентраль (3:0). З-під картуза були помітні наслідки домашньої неприємності – гематома навколо ока та шматок пластиря.
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