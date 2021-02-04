"Ми чудово попрацювали на зборах. Обидва даються непросто, навантаження відчувається, однак ми відновлюємося й почуваємось відмінно. Учора провели два спаринги, завтра – ще один.

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Результат є важливим, проте він не понад усе, адже найголовніше – відпрацювати нашу модель гри й набрати фізичну форму. От із Колосом та Маккабі – так, потрібно буде дивитися саме на рахунок. Я впевнений, що ми вже майже готові до офіційних матчів", – поділився Тете у коментарі Shakhtar News.

Зазначимо, що вже завтра, 5 лютого, Шахтар проведе контрольний матч із Борацом, після чого повернеться в Україну.

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