"Вважаю, що Коноплянці треба завершувати з великим футболом. У будь-якому разі, під стиль гри Шахтаря він точно не підходить. Як свого часу Шахтар за нього 1,5 млн євро віддав? Не розумію.

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Ну і що з того, що Коноплянка в контрольному матчі забив? Маріуполю... Це нічого не означає. Повторюся, Шахтарю він не підходить", – підкреслив Саленко у коментарі Footboom.

Зауважимо, у поточному сезоні гравець збірної України провів у складі "гірників" лише 4 поєдинки, в яких не відзначався результативними діями. Значну частину першого кола Євген пропустив через травму.

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