"Мы прекрасно поработали на сборах. Оба даются непросто, нагрузка чувствуется, но мы восстанавливаемся и чувствуем отлично. Вчера провели два спарринга, завтра – еще один.

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Результат важен, но он не превыше всего, ведь самое главное – отработать нашу модель игры и набрать физическую форму. Вот с Колосом и Маккаби – да, нужно будет смотреть именно на счет. Я уверен, что мы уже почти готовы к официальным матчам", – поделился Тете в комментарии Shakhtar News.

Отметим, что уже завтра, 5 февраля, Шахтер проведет контрольный матч с Борацом, после чего вернется в Украину.

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