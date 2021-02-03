Товариський матч

Шахтар – Маріуполь – 2:2

Голи: Коноплянка, 4, Фернандо, 89 – Бондаренко, 51, Кащук, 67 (п)

Шахтар (1 тайм): Пятов (Шевченко, 69) – Додо, Вітао, Матвієнко, Сіпріано (Удод, 33, Момпасі, 56) – Степаненко, Антоніо, Мудрик (Шостак, 56) – Тайсон, Коноплянка – Фернандо

Маріуполь: Гальчук – Меліченко, Чоботенко, Биков, Стасюк – Чех, Мишньов (Кулієв, 18) – Горбунов, Очеретько, Топалов – Сікан

Маріуполь (2 тайм): Кудрик, Кирюханцев, Муравський, Сагуткін, Драмбаев, Петерман, Танковський, Кащук, гравець на перегляді (Доброхотов 64), Кулаков

Шахтар – Маріуполь – 2:2 – відео голів та огляд матчу

"Гірники" і на другому зборі змушені тасувати розклад спарингів. Були і зміни суперників, і скасування матчу через коронавірус, і от сьогодні – додаткова гра, про яку оголосили лише вчора. Тренерський штаб Луїша Каштру захотів провести два поєдинки в один день, і тут на допомогу прийшов Маріуполь. У команди Остапа Маркевича така ж ситуація – сьогодні ще запланована зустріч з Ордабаси.

Попри завантажений графік, обидва тренери виставили цілком бойові склади. Зі стартовим свистком Маріуполь несподівано взяв м'яч під свій контроль. Тут згадуємо момент Сікана. Зухвалості азовців вистачило на лічені хвилини. Вже на 4-й Шахтар відкрив рахунок. Мудрик класно закинув м'яч за спини захисникам Маріуполя. Там його підібрав Коноплянка, відірвався від опікуна та поцілив під дальню стійку.

"Гірники" контролювали темп, але назвати перевагу тотальною жодним чином не можна. Азовці намагалися нав'язувати боротьбу та гостро відповідати. Не завжди виходило. Переважно не вдавалося довести справу до завершального удару. На 13-й хвилині стало трохи моторошно. Мишньов та Степаненко у боротьбі за верховий м'яч стукнулися головами. Тарас, здалося, повалився на газон, втративши свідомість.

Шахтар запропонував нові контракти Тайсону і Пятову

Поки лідеру Шахтаря надавали допомогу, Луїш Каштру підготував заміну. Степанеко доволі швидко прийшов до тями і навіть зумів повернутися у гру. Чого не скажеш про Мішньова, який поступився місцем Кулієву. Проте без вимушених перестановок не обійшлося. Маркіньйос Сіпріано кілька разів отримував болючі удари по нозі і, зрештою, попросив заміну. Замість нього на полі з'явився 16-річний центрбек Данило Удод, а на лівий фланг захисту перейшов Матвієнко.

Маріуполь заграв гостріше ближче до завершення тайму. Спочатку Сікан у штрафному "гірників" прикрив м'яч від Вітао та відпасував на Горбунова. Сергій не зміг як слід підлаштуватися і пробив значно вище воріт Пятова. Згодом уже Очеретько продерся до кута воротарського – удар заблокували. Шахтар відповів блискавичною контратакою. Коноплянка протягнув м'яч через пів поля, скинув у напрямку Тайсона. Бразилець на паузі прибрав суперника і віддавав під удар Фернандо, а той прицільно пробити не зміг.

Останнє слово все ж було за Маріуполем. Сікан втікав на побачення з Пятовим. Голкіпер вийшов на перехоплення і зумів завадити, хоча в якийсь момент здавалося, що Данило встигає прокинути м'яч повз. На перерву азовці пішли, мінімально поступаючись у рахунку. Цілком закономірний результат, зважаючи на кількість моментів біля обох воріт.

Сьогодні Луїш Каштру відмовився від практики попередніх спарингів, де він на другий тайм зазвичай випускав нових футболістів. Очевидно, інші гравці гратимуть уже проти братиславського Слована. Натомість Остап Маркевич додав свої команді свіжості. У Маріуполя з'явився повністю новий склад.

Важко сказати, чи саме це позначилося на ігровому малюнку, але Маріуполь почав діяти значно впевненіше. Якщо у першому таймі стартова активність завершилася пропущеним м'ячем, то цього разу все було навпаки. Топалов звільнився з-під опіки та прострілив у зону 11-метрової позначки. Там опинився Бондаренко, якому ніхто не заважав увігнати м'яч у сітку – 1:1.

Відразу перехопити ініціативу Шахтар не зміг, проте з часом почав все міцніше затискати Маріуполь на його половині. Класну атаку організували Тайсон та Антоніо. Після "стіночки" бразильців захисники встигли заблокувати простріл. А Фернандо вже був готовий замкнути. Відповідь азовців була разючою. Мампасі збив у власному штрафному Кулакова – пенальті. До позначки підійшов Олексій Кащук і впевнено розвів Пятова та м'яч по різних кутах.

Шахтар явно не був готовий до такого сценарію. Після другого пропущеного "гірники" зовсім закрили суперника поблизу його штрафного. Захист Маріуполя був дуже щільним і діяв самовіддано. Моменти біля воріт Кудрика з'являлися регулярно, але то він рятував, то оборонці встигали накривати. Несподівано активним був Шостак – його удару зовсім трохи забракло точності. Врятував Луїша Каштру від поразки Фернандо. Коноплянка зряче подав у штрафний, а бразилець прицільно пробив ударом голово. Вже за мить ця ж парочка ледь не організувала переможний гол – Маріуполь зумів відбитися.

Динамо з вердиктом для Луческу, гравці збірної України в епіцентрі топ-угод: найкраще про трансфери зими 2021

Нова роль Мудрика

Дострокове повернення Мудрика з оренди у Десні дещо здивувало. "Український Неймар" не був у Чернігові беззаперечним гравцем основного складу, але свій ігровий час отримував стабільно. За першу половину сезону Михайло награв понад 600 хвилин без результативних дій. Олексанр Рябоконь відзначав, що задоволений футболістом. Поки складно зрозуміти, які плани на футболіста у Луїша Каштру, але португалець вже включив Мудрика в заявку на Лігу Європи. Це означає, що чергової оренди у найближчі півроку не буде.

На зимових зборах Мудрик від матчу до матчу збільшував свою присутність на полі – 10 хвилин проти Леха, з Лудогорцем уже 20, а проти Сілекса цілий тайм. Гру з Црвеною Звездою 20-річний українець пропустив, зате сьогодні встановив свій рекорд, відігравши 56 хвилин.

Однак гра з Маріуполем у контексті Мудрика цікава зовсім не через це. Прес-служба "гірників" відразу "малювала" його позицію в середині поля, але спочатку здавалося, що це банальна помилка. У попередніх матчах Михайло неодмінно виходив на фланг нападу. Сьогодні Луїш Каштру підготував для нього іншу роль – центрального півзахисника. Мудрик вийшов у трикутнику, основою якого був Степаненко. Вище діяли Михайло та Маркос Антоніо, які періодично опинялися ближче то до лівого, то до правого флангу. Можна говорити, що Мудрик довів свою спроможність діяти із глибини. Гольова передача на Коноплянку увібрала в себе прекрасне бачення поля та хорошу виконавську майстерність. Михайло помітив можливість віддати пас і зробив усе якнайкраще. Однак асист – це ще не все.

Хавбек регулярно розганяв атаки команди. Здебільшого, Мудрик протягував м'яч сам. Це не свідчення егоїзму, а банальна відсутність зіграності. Шахтар не діє настільки авантюрно і не настільки робить ставку на вертикальний футбол. Але такий елемент гри Мудрика дає Каштру додаткову опцію. Тим більше, що гравець не перетримує м'яч, а опинившись у кращій позиції, відразу загострює пасами на партнерів. Зарано говорити про остаточну зміну позиції. На фоні Маріуполя експеримент вийшов вдалим, тепер дочекаймося інших матчів.

Переляк Степаненка і старі проблеми

Епізод на початку гри, після якого віце-капітан "гірників" опинився на газоні виглядав справді моторошно. Було схоже, що Степаненко на якусь мить знепритомнів, адже жодним чином не намагався пом'якшити падіння. На щастя, Тарас швидко прийшов до тями (імовірно від удару об землю). Кілька хвилин знадобилося медикам, щоб повернути футболіста в оптимальний стан, а той відіграв увесь матч. Інформації про стан Мишньова на момент написання цих рядків немає. Сподіваємося, все також обійдеться. Зимові збори – зовсім не місце, щоб втрачати гравців.

Центр оборони залишається найбільш проблемною ланкою Шахтаря. Сьогодні Луїш Каштру, схоже, вимушено дав можливість зіграти двом юніорам. Через травму Сіпріано на поле вийшов 16-річний Данило Удод, у другому таймі якого замінив 17-річний Мампасі. Перший виглядав непогано, кілька разів "підчистивши" у штрафному. Однак саме з-під Удода Танковський вирізав передачу на Бондаренка.

Мампасі, своєю чергою, взагалі здійснив результативну помилку. Пенальті за фол проти Кулакова був очевидним. Це у післяматчевому коментарі визнав сам винуватець. Мар Рене зізнався, що одноклубники обійшлися без критики. Були лише підказки, як уникнути подібного на майбутнє. Матч проти Слована покаже, чи не дарма Луїш Каштру приберіг більш досвідчених центрбеків для другого спарингу за день.

Коноплянка з амбіціями на статус лідера

Фактично усю першу половину сезону Коноплянка пропустив. Лише перед стартом зимових зборів Євген остаточно залікував травму, отриману ще у вересні в матчі проти Руха. Ходили чутки, що українець може навіть покинути донецький клуб. Коно поки на місці і на зборах виглядає одним із найкращих у складі Шахтаря.

Каштру не випустив 31-річного українця на поле лише у спарингу проти Сілекса (4:1). В усіх інших матчах Євген неодмінно грав. Вже у дебютній зустрічі проти Леха (1:1) був одним із найкращих. Через два дні забив у ворота Лудогорця, а сьогодні видав гол+пас. Більше жоден гравець Шахтаря на турецькій землі не забив більше одного м'яча. У грі з Маріуполем Коноплянка був справжнім лідером команди. І це поруч із Тайсоном, Маркосом Антоніо та Степаненком. Поки на полі залишався Сіпріано, українець регулярно опускався і допомагав при обороні власних воріт. З переходом у цю зону Матвієнка подібних моментів стало менше.

Щодо своїх прямих обов'язків, то і тут Коно був на висоті. Гол та асист – тут і так все зрозуміло. Проте Євген відзначився не лише цим. Від його дій постійно надходила гострота. Ще у першому таймі Шахтар міг забити вдруге, якби партнери поставилися відповідальніше до моменту, який створив українець. Епізодично Коно діяв на всіх позиціях у атаці. Забив, бувши лівим вінгером, гольову віддав із зони "десятки", міг вирвати перемогу, перебуваючи вже на правому краю. Іноді навіть підміняв Фернандо на місці форварда.

Така гра Коноплянки не може не радувати Луїша Каштру, який отримав у своє розпорядження таку потрібну опцію в таку. Після фінального свистка португалець геть не був засмученим. Це й не дивно. Його команда проявила характер і зуміла уникнути поразки. Окрім того, голи у ворота Шахтаря організували його ж гравці. Прогрес Бондаренка, Кащука, Сікана та інших не залишається без уваги "гірників". Не виключено, що влітку хтось із них таки отримає шанс у рідному клубі.