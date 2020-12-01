"Я дуже люблю Пеле. Він був дивовижним, і я маю звичку переглядати його відео на своєму мобільному телефоні у роздягальні перед кожною грою.

Тете натякнув, де хотів би продовжити кар'єру

Це моя мрія зустрітися з ним або, принаймні, поговорити. Можливо, якби я ще раз переміг Реал, це було б легше здійснити", – цитує Тете BBC.

Зауважимо, 20-річний бразилець приєднався до "гірників" у лютому 2019-го. В поточному сезоні у його активі 16 поєдинків у всіх турнірах за Шахтар, 2 голи та 4 асисти.

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