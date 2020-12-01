"Я очень люблю Пеле. Он был удивительный, и я привык просматривать его видео на своем мобильном телефоне в раздевалке перед каждой игрой.

Тете намекнул, где хотел бы продолжить карьеру

Это моя мечта встретиться с ним или, по крайней мере, поговорить. Возможно, если бы я еще раз победил Реал, это было бы легче осуществить", – цитирует Тете BBC.

Заметим, 20-летний бразилец присоединился к "горнякам" в феврале 2019-го. В текущем сезоне на его счету 16 поединков во всех турнирах за Шахтер, 2 гола и 4 ассиста.

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