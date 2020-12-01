Шість команд вже вийшли у плей-офф Ліги чемпіонів і лише одна припинила турнірну боротьбу. Шахтар може прошмигнути в 1/8 фіналу, а Динамо б'ється за Лігу Європи. Всі інтриги за два тури до фінішу групового етапу.

Баварія відбуватиме номер в Мадриді

Атлетіко – Баварія

Локомотив – Зальцбург

Чинний володар трофею вже виборов путівку в плей-офф, а от Атлетіко придумав собі проблеми, подарувавши два очки росіянам. Тепер "матрацники" повинні вдома брати реванш за 0:4 у Баварії, яка приїхала без Нойєра, Лєвандовскі та основних хавбеків. Таким подарунком Дієго Сімеоне зобов'язаний скористатися – не має завадити навіть слабка реалізація. Шалений Зальцбург з одним пунктом також зберігає шанси на вихід з групи. Перемога над Локомотивом у Москві обов'язкова.

Визначальна битва Шахтаря та надії Конте

Шахтар – Реал

Борусія М – Інтер

Група чемпіона України – дуже заплутана. Гладбах лідирує, але може пролетіти повз 1/8 фіналу, якщо програє Інтеру та Реалу. Інтер йде останнім, але може пробитися в плей-офф, якщо обіграє Борусію та Шахтар. Згодіться, що такий сценарій не виглядає фантастикою. Шахтар ще розраховує фінішувати у верхній частині квартету, однак після двох розгромів від німців ситуація критична. Програвати вдома Реалу не можна, адже тоді й Ліга Європи опиниться під загрозою. Словом, тут ще ніхто нічого собі не гарантував, крім Гладбаха, який нижче третього місця не впаде.

Шахтар – Реал Мадрид: анонс матчу Ліги чемпіонів

Зінченко отримає новий шанс?

Порту – Манчестер Сіті

Марсель – Олімпіакос

У квартеті С навпаки все зрозуміло. Манчестер Сіті – перший з максимальними показниками та путівкою в плей-офф. Порту – другий і за п'ять хвилин від 1/8. Марсель має останній шанс уникнути ганьби та нав'язати Олімпіакосу боротьбу за третю сходинку. Вся наша увага прикута до Олександра Зінченка. У нього важкий період в Сіті – зараз українець аж третій варіант на лівий фланг оборони за спинами Менді та Канселу. Однак саме в Лізі чемпіонів Сашко регулярно отримує ігровий час (170 хвилин у ЛЧ і 15 хвилин в АПЛ). Турнірні завдання вирішено, тому Пеп може сміливо ставити Зінченка в старт проти Порту. Тримаємо кулаки.

Зінченко проти Олімпіакоса: "з'їв" опонента, став мішенню та здивував у повітрі – оцінки за переможний матч у ЛЧ

Побитий травмами Ліверпуль і сильні конкуренти

Ліверпуль – Аякс

Аталанта – Мітьюлланд

Маючи в запасі матч з аутсайдером, мерсисайдці почуваються комфортно. Але поразка від Аталанти позбавила Юргена Клоппа можливості тотальної ротації на заключні тури групового етапу. У Ліверпулі дуже багато травмованих, інші футболісти, за словами тренера, ризикують здоров'ям, граючи в божевільному ритмі. Поєдинок з Аяксом – серйозне випробування. У першому матчі англійцям відверто пощастило вивезти з Амстердама перемогу. "Боги" в порядку. Успіх Аталанти на власному полі проти Мітьюлланда навіть не обговорюється. От тільки обігрувати данців доведеться без Руслана Маліновського, який ще не оговтався від коронавірусу.

Поєдинок за перше місце та легкий жереб

Севілья – Челсі

Краснодар – Ренн

Все прогнозовано та легко для фаворитів. Севілья й Челсі вже в плей-офф. Очна зустріч визначить, хто фінішує першим і матиме приємніших суперників у 1/8 фіналу. Лондонцям достатньо нічиєї. До того ж вони дійсно виглядали найсильнішими – Севільї для дострокового виходу з групи довелося двічі драматично покалічити Краснодар. Самі ж росіяни можуть потрапити в Лігу Європи, якщо вдало відіграють на власному полі проти Ренна. Щоправда, зустріч команд у Франції показала, що Камавінга та Ко кращі. А голкіпер, який тоді творив дива, зараз хворіє на COVID-19.

Погані спогади для Іммобіле, важлива дуель Соболя

Борусія Д – Лаціо

Брюгге – Зеніт

Едуард Соболь подолав коронавірус і готовий повернутися в стартовий склад Брюгге. Українець потрібен команді, адже у чемпіонів Бельгії складний відрізок (2 перемоги за 8 матчів). У домашньому поєдинку з Зенітом Соболь може гарантувати собі євровесну – достатньо розписати нічию. Шанси Брюгге на плей-офф мізерні, але поразка Лаціо у Німеччині додасть варіантів. Матч у Дортмунді розглядається під соусом камбеку Чіро Іммобіле. Італієць вже помстився Борусії на старті групового етапу, однак значно ціннішим для нього буде тріумф на Вестфаленштадіоні, де він свого часу провалився.

Соболь пробачив Лаціо вражаючим промахом – італійська преса видихнула з полегшенням і низькими оцінками

Динамо та Ребров мріють про подарунок від немотивованих грандів

Ювентус – Динамо

Ференцварош – Барселона

Розклад очевидний: Барса – перша, Юве – другий, а аутсайдери в останньому турі розіграють путівку в Лігу Європи. Ювентус після домашньої поразки від каталонців навряд чи може розраховувати на перше місце, а прохід в 1/8 фіналу й так забезпечений. Барселона заспокоїлась ще раніше, приславши на матч з Динамо другий склад. Тепер Луческу та Ребров спробують скористатися спущеними рукавами грандів, щоб отримати вигіднішу позицію перед останнім туром. Важливіше це для Ференцвароша – за поточної ситуації угорців не влаштує малорезультативна нічия на НСК Олімпійський (їм потрібно 3:3 і більше або перемога). Сенсація під силу Сергію Реброву. Минулого тижня він ледь не відібрав очки у Ювентуса. Побачимо, чи зможе Динамо показати себе в Турині краще, ніж колишній тренер команди.

Справжня "група смерті"

Манчестер Юнайтед – ПСЖ

Істанбул Башакшехір – РБ Лейпциг

Квартет H, охрещений після жеребкування "групою смерті", сповна виправдовує свій статус. Ніхто нічого не гарантував, ніхто не втратив шанси на плей-офф. Манчестер Юнайтед міг би починати заряджати салюти, якби не придумав собі поразку в Туреччині, а так теж живе в страху. Основна боротьба розгорнулася між Лейпцигом і ПСЖ, які обмінялися домашніми перемогами в попередніх турах. Німці через погану реалізацію та помилку арбітра ("пенальті – абсолютний жарт") опинилися в програшному становищі, але МЮ може підготувати для них сюрприз, відібравши очки в ПСЖ (Ді Марія буде зі шкури лізти, щоб цього не допустити). Так чи інакше, Лейпциг повинен вигравати два наступні матчі. Спершу легший іспит – виїзд до Стамбула.