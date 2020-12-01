"Моя найбільша мрія – грати за Барселону. Роналдінью, Рівалдо, Ромаріо та Роналдо представляли Барселону, і я хотів би долучитися до цього списку. Я також слідкую за Ліверпулем і Манчестер Юнайтед, і люблю кожного з них рівноцінно, хоча вони і суперники.

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Вони є найбільш традиційними клубами Англії. Я нейтральний, коли вони зустрічаються один з одним – добре підтримувати тих, хто перемагає. Було б чудово зіграти за когось із них", – поділився Тете у інтерв'ю BBC.

Зазначимо, що бразилець перейшов із Греміо до Шахтаря у лютому 2019 року. У поточному сезоні Тете зіграв у 16 матчах, записавши до свого активу 2 голи та 4 асисти.

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