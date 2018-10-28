Тер Штеген феєричними подвійними сейвами допоміг Барселоні очолити Прімеру – він зараз найкращий голкіпер світу?

Воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген декілька разів ефектно врятував команду у важливому поєдинку з Севільєю. Як наслідок, він отримав багато компліментів від журналістів і вболівальників.

Барселона в центральному матчі 9 туру Прімери впевнено перемогла Севілью – 4:2. Каталонці вийшли на перше місце в турнірній таблиці, а Ліонель Мессі зазнав серйозної травми, однак звітне протистояння запам'яталося не лише цим. Розкішний матч провів голкіпер каталонців Марк-Андре тер Штеген, який зайвий раз підтвердив статус одного з найкращих гравців команди в цьому сезоні.

Барселона – Севілья: перемога "блаугранас", перевірка на "мессізалежність" та несподіваний "каталонський супермен"

На 60-й хвилині за рахунку 2:0 на користь "блаугранас" німець здійснив дивовижний подвійний сейв – витягнув м'яч з-під поперечини після удару головою від Андре Сілви і відразу заблокував добивання впритул у виконанні Франко Васкеса. Цей епізод був дуже важливим для Барселони, адже Мессі вже не було на полі, а Севілья в ті хвилини нічим не поступалася і цілком могла відновити інтригу.

На цьому вчорашні подвиги тер Штегена не завершилися. На 86 хвилині андалусійці мали останній шанс повернутися в гру, поступаючись 3:1. Барселона помилилася в центрі поля – Пабло Сарабія сам опинився з м'ячем на лінії штрафного майданчика господарів і без перешкод розстрілював ворота. Тер Штеген дивом потягнув цей удар, а за кілька секунд зреагував на добивання Віссама Бен-Єддера.

Відео подвигів тер Штегена:

Video: The two double-saves against Sevilla yesterday from Ter Stegen.



Both caused a Barça goal afterwards. What a keeper.



pic.twitter.com/YjO94JOwDd — BU vids (@BarcaRaw) 21 жовтня 2018 р.

У матчі з Севільєю німецький голкіпер здійснив 5 сейвів – найкращий результат для Марка-Андре в цьому сезоні.

"Важко побачити в одному матчі два подвійні сейви, які зробив тер Штеген. Нам дуже пощастило з таким голкіпером. Він ніби витягував каштани з вогню", – розсипався у компліментах підопічному Ернесто Вальверде.

Твіттер Барселони запропонував на вибір два варіанти щодо найкращого гравця матчу: тер Штеген і... тер Штеген.

¿Quién es el mejor jugador del partido?#BarçaSevilla — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 20 жовтня 2018 р.

Німецькі ЗМІ просто вибухнули яскравими характеристиками гравця національної збірної. Kicker пише, що тер Штеген продемонстрував світовий клас. Sky називає його Суперменом, а на Sport1 відео з сейвами голкіпера назвали "Фантастичні паради! Тер Штеген – великий герой Барселони".

Барселона – Севілья – 4:2 – відео голів та огляд матчу

Повертаючись на тиждень назад, можна пригадати гарячі обговорення в німецькій пресі щодо вибору першого номера для Національманншафт. Йоахім Льов продовжує довіряти Мануелю Нойєру, але з'являється дедалі більше прихильників того, що місце в воротах збірної Німеччини заслужив тер Штеген. Гравець Барселони отримав компліменти від Єнса Лєманна, Тімо Хільдебранда, Габора Кірая та Рене Мюллєра, а Лотар Маттеус у своїй колонці буквально вимагав випустити Марка-Андре проти Франції.

У мережі захоплюються грою тер Штегена, називають його найкращим голкіпером сьогодення і сперечаються, хто кращий – він чи Ян Облак, який напередодні також класно відіграв за Атлетіко.