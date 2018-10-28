Барселона – Севілья – 4:2 – відео голів та огляд матчу

У матчі 9 туру Ла Ліги Барселона вдома впевнено перемогла Севілью і втратила на 3 тижні Ліонеля Мессі. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Барселона у матчі 9 туру Ла Ліги вдома приймала Севілью. Вже у перші 12 хвилин господарі приголомшили голкіпера збірної Чехії Томаша Вацліка голами Коутінью та Мессі.

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Але невдовзі аргентинець зламав руку і був змушений покинути поле Камп Ноу. Без Лео "блаугранас" довели матч до переможного завершення зусиллями Суареса та Ракітіча, хоча і встигли пропустити двічі.

Після 9 турів Барса займає 1 сходинку в турнірній таблиці і має 18 очок. У наступному турі підопічні Ернесто Вальверде вдома прийматимуть мадридський Реал.

Іспанія. Ла Ліга. 9 тур

Барселона – Севілья – 4:2

Голи: Коутінью, 2, Мессі,12, Суарес, 63 (з пенальті), Ракітіч, 88 – Сарабія, 79, Муріель, 90+2

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