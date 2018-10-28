Барселона – Севілья: перемога "блаугранас", перевірка на "мессізалежність" та несподіваний "каталонський супермен"

Підопічні Ернесто Вальверде обіграли конкурента та повернулися на вершину Ла Ліги.

Барселона дуже швидко відкрила рахунок. Триходівка Семеду – Мессі – Коутінью закінчилася ударом в дев’ятку останнього – Вацлік був безсилий. Сталося це на другій хвилині гри, а ще за чотири хвилини Севілья дуже гостро відповіла – постріл Арани струсонув стійку воріт Тер Штегена. "Блаугранас" ця атака гостей не особливо вразила, підопічні Вальверде продовжували йти вперед і невдовзі подвоїли рахунок. Щоправда, сталося це не в позиційній, а в контратаці – севільці обрізалися в центрі поля, Суарес віддав класну передачу на хід Мессі, і капітан Барси у властивому собі стилі покарав суперника – 2:0.

Для Барси все виглядало аж занадто оптимістично, але дуже скоро з’явився привід для занепокоєння – Мессі у боротьбі з Васкесом невдало приземлився на руку та зазнав пошкодження. Близько десяти хвилин каталонці грали в меншості, адже лікарі намагалися розібратися, чи зможе Лео продовжити гру. На жаль для Барселони, Мессі не зміг, і замість нього на поле вийшов Дембеле.

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Французький вінгер активно включився в гру. В одному з епізодів Суарес знову проявив свій талант "диспетчера" та віддав прекрасну передачу на хід Дембеле – Усман з гострого кута виходив на ворота Вацліка, але пробив поруч зі стійкою. Невдовзі Барса змарнувала ще одну нагоду – Семеду увірвався в штрафний майданчик Севільї, але м’яч звалився у нього з ноги. Наприкінці першого тайму Севілья могла відіграти один м’яч: Навас прострілив, а Сарабія підставляв ногу на ближній стійці, проте не влучив у ворота.

На старті другої половини гри підопічні Вальверде мали одразу кілька нагод для того, щоб збільшити рахунок. Коутінью з-за меж штрафного пробив у руки Вацліку, а після дальнього пострілу Суареса м’яч зачепив стійку. Ще за пару хвилин той же Суарес з вбивчої позиції не влучив у ворота, на що Севілья відповіла своїм супермоментом: Тер Штеген спочатку витягнув надскладний удар від Андре Сілви, а за мить впорався і з добиванням від Васкеса.

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Барса все ж таки довела рахунок до розгромного – Суарес був збитий Вацліком у штрафному та сам же реалізував одинадцятиметровий. Після третього голу Барселони гра трохи заспокоїлася, але підопічні Вальверде знову не змогли "зіграти на нуль": Сарабія пробивав з-за меж штрафного майданчика і м’яч рикошетом від голови Ленгле влетів у верхній кут воріт дезорієнтованого Тер Штегена.

Після забитого гола севільці повірили у власні сили та ще активніше полетіли вперед, а на авансцену знову вийшов голкіпер Барселони – Тер Штеген неймовірним чином потягнув два поспіль удари від Сарабії та Бен Єддера. На останніх хвилинах гри суперники обмінялися ще двома взяттями воріт: Ракітіч більярдним пострілом "поклав" м’яч у нижній кут воріт Севільї, а Муріель обвідним ударом змусив вдруге капітулювати Тер Штегена.

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На скільки Барселона залишилася без Мессі?

У вболівальників "блаугранас", так само, як і у тренерського штабу, залишалася надія на те, що Мессі зможе продовжити гру після неприємного падіння, але цього не сталося. Очевидно, що травма руки у аргентинця виявилася серйозною і тепер Мессі може пропустити одні з ключових поєдинків сезону. Вже на тижні Барселона в матчі ЛЧ проти Інтера розігруватиме проміжне перше місце в своїй групі, а в наступний вікенд гратиме в Ель Класіко проти Реала. У настільки важливих та принципових матчах "людина з чарівною паличкою в кишені" Барсі вже точно не завадить. Для того, щоб довести свою величність, Мессі у цьому матчі вистачило провести на полі близько чверті години. За цей час капітан Барселони віддав шикарний асист на Коутінью та встиг забити сам.

Перевірка на ступінь "мессізалежності"

Барселона навіть після травми свого лідера та капітана змогла продемонструвати непогану гру. Оговталися "блаугранас" не одразу, але головне, що їм це в принципі вдалося. Хороший матч провів Дембеле, який вийшов на поле з бажанням довести, що Вальверде також може на нього серйозно розраховувати. Усман був активним та непогано взаємодіяв з партнерами по атаці. Коутінью та Суарес за відсутності Мессі також відчували на собі збільшену відповідальність та обидва однозначно можуть занести собі цю гру в актив.

Підопічним Вальверде в цьому окремо взятому матчі вдалося довести, що Барселона без Мессі існує, але відсутність Лео у найближчих матчах команди може мати значно більший вплив на результати каталонців.

Продовження проблем "блаугранас" у захисті та несподіваний "супермен" за відсутності Мессі

Барселона знову пропустила, захист каталонського клубу цього сезону не відрізняється надійністю, і це не може не турбувати перед важливими поєдинками. І якщо Реал, який раптово розучився забивати, ще може вибачити Барсу за помилки в обороні, то з Інтером все може бути складніше.

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Важко сказати, яким би був фінальний результат, якби в воротах Барселони був не Тер Штеген, а хтось інший. Німецький голкіпер, навіть не дивлячись на два пропущені голи, провів просто неймовірну гру і кілька разів врятував Барселону від серйозних проблем. Вперше севільці "розстрілювали" Тер Штегена за рахунку 2:0, а вдруге – за рахунку 3:1, тобто гості в тих моментах мали усі шанси для того, щоб скоротити рахунок до мінімуму і влаштувати подальшу облогу воріт Барселони. Коли Мессі покинув поле, здавалося, що "суперменів" у "блаугранас" більше немає, але Тер Штеген довів, що також може претендувати на цю роль та залишається одним з кращих голкіперів світу.

Іспанія. Ла Ліга. 9 тур

Барселона – Севілья – 4:2

Голи: Коутінью, 2, Мессі,12, Суарес, 63 (з пенальті), Ракітіч, 88 – Сарабія, 79, Муріель, 90+2