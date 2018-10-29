Тер Штеген фееричными двойными сейвами помог Барселоне возглавить Примеру – он сейчас лучший голкипер мира?

Вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген несколько раз эффектно спас команду в важном поединке с Севильей. Как следствие, он получил много комплиментов от журналистов и болельщиков.

Барселона в центральном матче 9 тура Примеры уверенно победила Севилью – 4:2. Каталонцы вышли на первое место в турнирной таблице, а Лионель Месси получил серьезную травму, однако отчетное противостояние запомнилось не только этим. Роскошный матч провел голкипер каталонцев Марк-Андре тер Штеген, подтвердив лишний раз статус одного из лучших игроков команды в этом сезоне.

Барселона – Севилья: победа "блаугранас", проверка на "мессизависимость" и неожиданный "каталонский супермен"

На 60-й минуте при счете 2:0 в пользу "блаугранас" немец совершил впечатляющий двойной сейв – вытащил мяч из-под перекладины после удара головой от Андре Силвы и сразу же заблокировал добивание в упор в исполнении Франко Васкеса. Этот эпизод был очень важен для Барселоны, ведь Месси уже не было на поле, а Севилья в те минуты ничем не уступала и вполне могла возобновить интригу.

На этом вчерашние подвиги тер Штегена не закончились. На 86 минуте андалусийцы имели последний шанс вернуться в игру, уступая 3:1. Барселона ошиблась в центре поля – Пабло Сарабия сам оказался с мячом на линии штрафной площади хозяев и беспрепятственно расстреливал ворота. Тер Штеген чудом потянул этот удар, а через несколько секунд среагировал на добивание Виссама Бен-Еддера.

Видео подвигов тер Штегена:

Video: The two double-saves against Sevilla yesterday from Ter Stegen.



Both caused a Barça goal afterwards. What a keeper.



pic.twitter.com/YjO94JOwDd — BU vids (@BarcaRaw) 21 жовтня 2018 р.

В матче с Севильей немецкий голкипер совершил 5 сейвов – лучший результат для Марка-Андре в этом сезоне.

"Трудно увидеть в одном матче два двойных сейва, которые сделал тер Штеген. Нам очень повезло с таким голкипером. Он будто доставал каштаны из огня", – рассыпался в комплиментах подопечному Эрнесто Вальверде.

Твиттер Барселоны предложил на выбор два варианта по лучшему игроку матча: тер Штеген и... тер Штеген.

¿Quién es el mejor jugador del partido?#BarçaSevilla — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 20 жовтня 2018 р.

Немецкие СМИ просто взорвались яркими характеристиками игрока национальной сборной. Kicker пишет, что тер Штеген продемонстрировал мировой класс. Sky называет его Суперменом, а на Sport1 видео с сейвами голкипера назвали "Фантастические парады! Тер Штеген – великий герой Барселоны".

Барселона – Севилья – 4:2 – видео голов и обзор матча

Возвращаясь на неделю назад, можно вспомнить горячие обсуждения в немецкой прессе относительно выбора первого номера Национальманншафт. Йоахим Лев продолжает доверять Мануэлю Нойеру, но появляется все больше сторонников того, что место в воротах сборной Германии заслужил тер Штеген. Игрок Барселоны получил комплименты от Йенса Леманна, Тимо Хильдебранда, Габора Кирая и Рене Мюллера, а Лотар Маттеус в своей колонке буквально требовал выпустить Марка-Андре против Франции.

В сети восхищаются игрой тер Штегена, называют его лучшим голкипером прямо сейчас и спорят, кто лучше – он или Облак, который накануне также классно сыграл за Атлетико.